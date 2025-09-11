'सैयारा' से 'कुली' तक, घर बैठे मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट, इस हफ्ते ओटीटी पर होगा डबल धमाका

मुंबई, 11 सितंबर (आईएएनएस)। ओटीटी की दुनिया में हर हफ्ता कुछ नया लेकर आता है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, सोनी लिव और जियो हॉटस्टार जैसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एक से बढ़कर एक नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रोमांस, थ्रिलर, ड्रामा और कॉमेडी हर तरह की कहानियां इस हफ्ते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने वाली हैं।

जो लोग थिएटर जाने से बचते हैं, उनके लिए घर बैठे मनोरंजन का शानदार इंतजाम ओटीटी कर रहा है। तमन्ना भाटिया की हल्की-फुल्की कॉमेडी से लेकर रजनीकांत की एक्शन थ्रिलर तक, इस हफ्ते ओटीटी पर हर स्वाद का तड़का मिलेगा।

सैयारा :- नेटफ्लिक्स पर 'सैयारा' फिल्म 12 सितंबर से स्ट्रीमिंग हो रही है। इस फिल्म को मोहित सूरी ने निर्देशित किया है। फिल्म की कहानी कृष कपूर नाम के एक युवक की है, जिसे वाणी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन, दोनों की जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आती हैं कि प्यार की राह कांटों से भर जाती है। प्यार, संघर्ष और इमोशन्स से भरी यह कहानी यकीनन दर्शकों को खूब पसंद आएगी।

कुली :- रजनीकांत की धमाकेदार फिल्म 'कुली' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब गुरुवार रात 12 बजे से अमेजन प्राइम वीडियो पर आने वाली है। एक्शन से भरपूर यह थ्रिलर फिल्म रजनीकांत के फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। रजनीकांत की दमदार अदाकारी और स्टाइलिश अंदाज एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतने को तैयार है।

डू यू वाना पार्टनर :- तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी की नई कॉमेडी सीरीज 'डू यू वाना पार्टनर' 12 सितंबर से अमेजन प्राइम पर देखी जा सकती है। इसमें दो एक्ट्रेस दोस्त की भूमिका में हैं, जो मिलकर अपना क्राफ्ट बियर ब्रांड शुरू करने की ठानती हैं। लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोस्ती, बिजनेस और रिश्तों का तानाबाना और दिलचस्प होता जाता है। फिल्म में जावेद जाफरी, नकुल मेहता, श्वेता तिवारी और नीरज काबी जैसे कई नामी चेहरे भी नजर आएंगे।

रेम्बो इन लव :- यह एक तेलुगु ड्रामा कॉमेडी फिल्म है, जो जियो हॉटस्टार पर 12 सितंबर को रिलीज होगी। इसमें एक बिजनेसमैन की कहानी दिखाई गई है, जो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। पैसों की तंगी, बिजनेस की चुनौती और उसके बीच पनपता प्यार कहानी में कई ट्विस्ट लेकर आते हैं।

मीशा :- एम्सी जोसेफ की निर्देशित 'मीशा' एक मलयालम सस्पेंस ड्रामा है। इसकी कहानी मिधुन नामक एक वन रक्षक के इर्द-गिर्द घूमती है, जो जंगल में दावत के लिए अपने पुराने दोस्तों से मिलता है। इस दौरान कुछ दबे हुए राज बाहर आते हैं। इसमें शाइन टॉम चाको और जियो बेबी ने दमदार अभिनय किया है। यह 12 सितंबर को सन एनएक्सटी पर स्ट्रीम होगी।

