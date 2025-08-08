सैयारा के बाद बॉलीवुड में अब रोमांटिक फिल्मों की बाढ़ आने वाली है: नीरज पांडे

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। 'स्पेशल ऑप्स', 'बेबी', और 'खाकी: द बिहार चैप्टर' जैसी फिल्में और सीरीज बना चुके डायरेक्टर नीरज पांडे ने 'सैयारा' की सक्सेस को लेकर बात की है।

नीरज ने आईएएनएस को दिए खास इंटरव्यू में ये भी कहा कि अब बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों की बाढ़ आने वाली है। डायरेक्टर से जब पूछा गया कि पहले ये सोच थी कि न्यूकमर फिल्म इंडस्ट्री में हिट फिल्म नहीं दे सकते, लेकिन सैयारा ने इसे बदल दिया, इस पर उनकी क्या राय है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नीरज ने कहा कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं उन्हें शो बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा कि यह सबसे अप्रत्याशित व्यवसाय है जिसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है।

नीरज ने कहा, "भीड़ के पीछे चलने की प्रचलित मानसिकता के चलते, अब हर कोई रोमांटिक फिल्म बनाने लगेगा और हर कोई नए चेहरों की तलाश में लग जाएगा। जब तक कई लोग इसके पीछे भागते हुए अपना पैसा गंवा देंगे, तब तक इस बिजनेस में एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा।"

फिल्ममेकर ने ये भी हाईलाइट किया कि जब स्त्री चली तो सभी हॉरर कॉमेडी बनाने लगे और अब सैयारा चली है तो सभी लव स्टोरी बनाएंगे। हालांकि, नीरज पांडे ने कहा कि यह इस तरह से काम नहीं करता है।

नीरज ने कहा, "एक अच्छी कहानी किसी भी समय पर लोगों को प्रभावित कर सकती है, और एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म भी हो सकता है किसी भी समय पर लोगों को प्रभावित न कर पाए।"

इसके बाद उन्होंने अपनी सीरीज ‘स्पेशल ऑप्स 2’ पर बात की। उन्होंने कहा कि अलग-अलग सेटिंग के चलते सीरीज का विजुअल शानदार बना, लेकिन उसने बहुत बड़ा सर दर्द दे दिया था क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग और कॉर्डिनेशन चाहिए थी।

नीरज ने बताया कि स्क्रिप्ट की ये डिमांड थी कि हम अलग-अलग लोकेशन पर शूट करें। मगर इतने सारे सामान के साथ, इतने एक्टर्स और क्रू को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम बड़ा ही मुश्किल और थकाऊ था।

–आईएएनएस

जेपी/डीएससी