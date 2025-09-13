‘सैयारा’ एक्टर शान आर. ग्रोवर के पास है शाहरुख खान की जैकेट, जुड़ी हैं खास यादें

मुंबई, 12 सितंबर (आईएएनएस)। फिल्म ‘सैयारा’ से फेमस हुए एक्टर शान आर. ग्रोवर के पास शाहरुख खान की जैकेट है। इस जैकेट को शाहरुख खान ने फिल्म 'जब तक है जान' में पहना था।

इससे जुड़ी यादें उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में शेयर की और बताया कि इससे उनकी एक खास याद जुड़ी है। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि इस जैकेट से उनको प्रेरणा मिलती है।

उन्होंने कहा, "जब मैं वाईआरएफ में कास्टिंग का काम कर रहा था, तब शाहरुख की फिल्म 'जब तक है जान' का यह ब्लैक लेदर जैकेट मेरे पास आ गया। यह अब भी मेरे पास है। जब भी मैं इसे देखता हूं, मुझे अपने करियर के शुरुआती संघर्ष के दिन और मैं कैसे एक अभिनेता बनना चाहता था, यह याद आता है। मेरे लिए ये सिर्फ एक जैकेट नहीं है, बल्कि एक याद और प्रेरणा है। हर अभिनेता की तरह, मेरा भी सपना है कि किसी दिन मुझे उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले।"

शान ने बताया कि यह जैकेट आज भी उनके पास है। इसे उन्होंने संभालकर रखा है। शान ने फिल्म "सनम तेरी कसम" में बतौर सहायक निर्देशक अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से एक्टिंग की क्लास ली। वह अब तक 'नोबलमैन', 'रूहानियत', 'लीक्ड' और 'दस जून की रात' जैसी वेब सीरीज में दिखाई दे चुके हैं।

‘सैयारा’ में उन्होंने वाणी (अनीत पड्डा) के पूर्व प्रेमी की भूमिका निभाई है। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा भी उन्होंने शेयर किया। शान ने बताया कि ‘सैयारा’ की शूटिंग के दौरान वे वाईआरएफ स्टूडियो में शूट कर रहे थे। यहां मोहित सूरी ने उनको बताया कि शाहरुख खान भी इसी स्टूडियो में सिर्फ दो कमरे छोड़कर पास में ही शूट कर रहे हैं। यह उनके लिए बहुत ही खास पल था। ‘सैयारा’ ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। यहां भी दर्शक इसे खूब पसंद कर रहे हैं। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है।

