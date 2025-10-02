सायरा बानो ने दिलीप कुमार के साथ अपनी सगाई की यादें शेयर कीं, सच्चे प्यार का मतलब बताया

मुंबई, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो और अभिनेता दिलीप कुमार की गुरुवार को सगाई की सालगिरह है। इस मौके पर अभिनेत्री ने दिलीप साहब को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट साझा किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर अपनी सगाई की कुछ पुरानी मोनोक्रोम तस्वीरें भी प्रशंसकों के साथ साझा कीं। अपने पोस्ट में सायरा ने लिखा कि सच्चा प्यार विश्वास की नींव पर टिका होता है।

उन्होंने लिखा, "सच्चा प्यार क्या है, अगर उसमें विश्वास न हो? ऐसा विश्वास जो इतना गहरा हो कि सवाल, शक या तर्क की कोई जरूरत न पड़े। 2 अक्टूबर 1966 को मेरा दिल मेरे सच्चे प्यार, मेरे दिलीप साहिब के साथ जुड़ा। उस दिन से मैंने कभी सवाल नहीं उठाए, न ही कारण खोजे। चाहे खुशी के पल हों, दुख के दिन हों, या रोजमर्रा की शांत घड़ियां, मैंने उन्हें सिर्फ प्यार किया।"

सायरा ने दिलीप कुमार के एक मशहूर कथन को याद करते हुए लिखा, "प्यार में मोहब्बत है, मोहब्बत में जुनून है, और जुनून में जिंदगी।" प्यार कोई शर्तों का बंधन नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण है। यह वह आजादी है जो बिना किसी बोझ, शक या अपेक्षा के आती है। यह न कोई बोझ उठाता है, न शक रखता है, न कोई उम्मीद करता है, बल्कि यह सबसे मीठी आजादी देता है, खुद को पूरी तरह समर्पित करने की आजादी।

उन्होंने आगे लिखा, "इस समर्पण में मैंने प्यार की सच्ची सुंदरता देखी, जो बिना शर्त और हमेशा के लिए थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं, तो दो आत्माओं को एक-दूसरे के लिए जीते और प्यार करते देखती हूं।"

अभिनेत्री का यह भावुक नोट प्रशंसकों के दिल को छू गया। वे पोस्ट पर कई तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

दिलीप कुमार ने अभिनेत्री सायरा बानो से साल 1966 में शादी की थी, जो कि उम्र में उनसे काफी छोटी थीं, लेकिन दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत और प्यारा था। दिलीप कुमार ने 7 जुलाई 2021 को 98 साल की उम्र में मुंबई के पी.डी. हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली।

दिलीप साहब भले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए हों, लेकिन उनके प्रति सायरा का प्यार आज भी कम नहीं हुआ है। वे अक्सर सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें शेयर कर उन्हें याद करती रहती हैं।

