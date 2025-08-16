स्वतंत्रता दिवस पर शाहरुख खान ने बेटे के साथ शेयर की खास तस्वीर, दिया ये संदेश

मुंबई, 15 अगस्त (आईएएनएस)। शाहरुख खान ने आजादी के 79वें साल पर अपने छोटे बेटे अबराम के साथ खास अंदाज में फैन्स को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अबराम के साथ बालकनी से हाथ हिलाते हुए एक फोटो शेयर की है। इसमें मन्नत के ऊपर तिरंगा लहराता हुआ दिख रहा है।

इस तस्वीर को शेयर करते हुए शाहरुख खान ने लिखा, "हमारी आजादी हमारी सबसे बड़ी दौलत है, प्रगति की कुंजी। सर ऊंचा और दिल खुला रखें। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद।"

शाहरुख खान से पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सलमान खान ने भी ‘सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा’ गाकर फैन्स को तोहफा दिया। इसका एक वीडियो भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। इसके कैप्शन में उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं लिखीं और तिरंगे की इमोजी भी शेयर की।

शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान को हाल ही में फिल्म ‘जवान’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नेशनल अवॉर्ड मिला। इस फिल्म में उन्होंने कैप्टन विक्रम राठौड़ और उनके बेटे आजाद राठौड़ का डबल रोल निभाया है। ये उनके करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड है।

नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद शाहरुख ने फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को मजाकिया अंदाज में कहा, "फिल्म में मुझे दो बार कास्ट करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।" इस पर मुकेश छाबड़ा ने भी इमोजी के साथ प्यारा जवाब दिया।

वैसे शाहरुख को इतने दिनों बाद नेशनल अवॉर्ड मिलने पर विवाद भी हुआ। बहुत से लोग कहने लगे उन्हें ये पहले ही मिल जाना चाहिए था। मगर इंडस्ट्री से ही कुछ लोग कह रहे थे कि ये अवॉर्ड शाहरुख खान को नहीं, किसी और को मिलना चाहिए था, क्योंकि उस साल कई और अच्छी फिल्में भी आई थीं।

इस विवाद पर सीनियर एक्टर मुकेश खन्ना ने आईएएनएस से कहा कि यह पुरस्कार किसी अभिनेता के पूरे करियर को सम्मानित करने के रूप में दिया जाता है, और शाहरुख खान को 40 साल के अपने फिल्मी सफर के बाद यह सम्मान मिलना पूरी तरह से उचित है।

उन्होंने कहा, "जो लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान को इस फिल्म के लिए नहीं, बल्कि 'स्वदेश' के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए था, उन्हें यह समझना चाहिए कि किसी भी बड़े कलाकार के पूरे करियर को एक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।"

–आईएएनएस

जेपी/एएस