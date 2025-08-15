स्वतंत्रता दिवस पर जरूर देखें देशभक्ति से ओत-प्रोत ये फिल्में, ओटीटी पर हैं मौजूद

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का जोश और उत्साह हर किसी के दिल में उमड़ता है। यह दिन उन वीरों को समर्पित है, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। साथ ही, यह अवसर उन शहीद जवानों को याद करने का भी है, जिन्होंने इस आजादी को बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया।

ऐसे में कई शानदार फिल्में हैं जो आजादी के लिए संघर्ष और बलिदान की कहानियों को सजीव करती हैं। इन फिल्मों को देखकर न सिर्फ आप देशभक्ति से ओत-प्रोत हो जाएंगे, बल्कि उन नायकों के साहस और त्याग को भी महसूस करेंगे। अच्छी बात यह है कि ये फिल्में आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल जाएंगी, ताकि आप स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इन्हें घर बैठे देख सकें।

बॉर्डर: यह फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित है। इसमें लोंगेवाला युद्ध की कहानी है, जहां 150 सैनिकों वाली भारतीय बटालियन ने 2000 सशस्त्र सैनिकों और टैंकों से लैस पाकिस्तानी सेना का सामना किया था। भारतीय सैनिकों की बहादुरी और उनके बलिदान को दर्शाती यह फिल्म यूट्यूब पर उपलब्ध है। जेपी दत्ता की इस फिल्म में सनी देओल लीड रोल में थे, और यह एक मल्टीस्टारर मूवी है।

लगान: यह फिल्म ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की है, जहां करों के बोझ तले दबे गांव वाले दमनकारी शासकों से एक क्रिकेट मैच लगाते हैं, जिसके जीतने पर उन्हें कर से मुक्ति या फिर दोगुना लगान देना होगा। आमिर खान ने इसमें लीड रोल प्ले किया है। ये भी एक मल्टीस्टारर मूवी है। इसे आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट किया है।

द लीजेंड ऑफ भगत सिंह: यह फिल्म भारत की आजादी के लिए शहीद हुए क्रांतिकारी भगत सिंह की कहानी पर आधारित है। इसमें उनके बचपन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के साक्षी बनने से लेकर 24 मार्च 1931 को उनकी मृत्यु तक की कहानी है। यह यूट्यूब और अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है। इसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अजय देवगन भगत सिंह की भूमिका में हैं।

स्वदेश: इसकी कहानी नासा के प्रोजेक्ट मैनेजर मोहन भार्गव की है जो अपने गांव लौटते हैं और यहां के लोगों के जीवन को अपने स्तर पर सुधारने के लिए जुट जाते हैं। शाहरुख खान ने इसमें लीड रोल प्ले किया है। ये नेटफ्लिक्स पर आपको मिल जाएगी।

मंगल पांडे: यह फिल्म 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर केंद्रित है। यह फिल्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिपाही मंगल पांडे की कहानी है, जो अपने साथी देशवासियों पर हो रहे अन्याय को देखता है। इसके बाद वह अंग्रेजों का विरोध करते हुए उनके खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। इसमें आमिर खान मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म जियो सिनेमा पर उपलब्ध है। केतन मेहता ने इसे डायरेक्ट किया था।

--आईएएनएस

जेपी/डीएससी