स्वतंत्रता दिवस पर जरूर देखें साउथ की ये फिल्में, देशभक्ति की भावना से हो जाएंगे ओत-प्रोत

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। 79वें स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस मौके पर हम आपके लिए देशभक्ति से ओत-प्रोत साउथ इंडियन फिल्मों की एक सूची लेकर आए हैं, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए।

मेजर- ये फिल्म 26/11 हमले के हीरो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन पर बनी है। इसमें वो ताज होटल पर हुए आतंकी हमले में फंसे लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। एक्टर अदिवी शेष ने इसमें लीड रोल प्ले किया है।

रोजा- मशहूर फिल्ममेकर मणिरत्नम द्वारा निर्देशित यह वैसे तो एक लव स्टोरी है, लेकिन ये देशभक्ति का भी पाठ पढ़ाती है। फिल्म तकनीकी रूप से एक प्रेम कहानी है, जिसमें देशभक्ति का गहरा विषय समाहित है। इसमें अरविंद स्वामी और मधु लीड रोल में हैं।

टेक ऑफ- ये एक मलयालम सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है, जो 2014 में इराक के तिकरित शहर में भारतीय नर्सों के साथ हुए अत्याचारों पर आधारित है। इसमें कुंचाको बोबन, फहद फासिल और पार्वती थिरुवोथु जैसे स्टार हैं।

सई रा नरसिम्हा रेड्डी- ये एक हिस्टोरिकल-पीरियड ड्रामा है। इसमें रायलसीमा क्षेत्र के सम्राट उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी की कहानी है। वो 1857 में हुए सिपाही विद्रोह से 10 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों को खत्म करने के लिए उनसे भिड़ गए थे। इसमें चिरंजीवी, अमिताभ बच्चन, विजय सेतुपति, और तमन्ना भाटिया जैसे कलाकार हैं।

वंदे मातरम- इस कन्नड़ फिल्म में एक पुलिस अधिकारी गायत्री की कहानी है। उसे आतंकवादियों का सफाया करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, लेकिन उसका छोटा भाई आतंकवाद की ओर आकर्षित हो जाता है। फिल्म में अंबरीश और विजय शांति लीड रोल में हैं।

बॉम्बे- यह फिल्म बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद हुए मुंबई दंगों से पहले और उसके बाद की कहानी कहती है, जिसमें दो अलग धर्म के कपल ना चाहते हुए सांप्रदायिक दंगों में फंस जाते हैं। इसे मणिरत्नम ने डायरेक्ट किया है।

सीतारामम- दुलकर सलमान की ये तेलुगू फिल्म यूं तो लव स्टोरी है, लेकिन इसमें राम का देशप्रेम भी देखने को मिलता है। इसकी कहानी इंडिया और पाकिस्तान से भी जुड़ी है। फिल्म में रश्मिका मंदाना और मृणाल ठाकुर जैसे सितारे भी हैं।

–आईएएनएस

जेपी/जीकेटी