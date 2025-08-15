स्वतंत्रता दिवस पर आमिर खान ने फैंस को दिया तोहफा, सिर्फ 50 रुपये में घर बैठे देखें ‘सितारे जमीन पर’

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुपरस्टार आमिर खान ने अपने फैंस को एक तोहफा दिया है। उन्होंने आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ऐलान किया कि उनकी फिल्म सितारे जमीन पर अब यूट्यूब पर सिर्फ 50 रुपये में देख सकेंगे।

यह खास ऑफर 15 अगस्त से 17 अगस्त तक रहेगा और केवल आमिर खान टॉकीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जनता के थिएटर पर उपलब्ध होगा।

आमिर खान प्रोडक्शन्स ने एक वीडियो जारी किया है। आमिर खान ने इसमें लोगों को पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी, फिर वह इसमें लोगों को घर बैठे सस्ते दाम में फिल्म देखने के लिए कहते दिख रहे हैं। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, “इस इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर सिर्फ 50 रुपये में यूट्यूब पर देखें सितारे जमीन पर।”

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'सितारे जमीन पर' में आमिर खान और जेनेलिया डिसूज़ा लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म को आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने रवि भागचंदका के साथ प्रोड्यूस किया था। आर. एस. प्रसन्ना के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 20 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

फिल्म के गाने अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे और म्यूजिक शंकर-एहसान-लॉय ने दिया है। इसका स्क्रीनप्ले दिव्य निधि शर्मा ने लिखा है। इसमें 10 नए कलाकार भी थे, जिनके नाम हैं अरूष दत्ता, गोपी कृष्ण वर्मा, संवित देसाई, वेदांत शर्मा, आयुष भंसाली, आशीष पेंडसे, ऋषि शाहानी, ऋषभ जैन, नमन मिश्रा और सिमरन मंगेशकर।

आर. एस. प्रसन्ना इससे पहले ब्लॉकबस्टर फिल्म 'शुभ मंगल सावधान' भी बना चुके हैं।

--आईएएनएस

जेपी/जीकेटी