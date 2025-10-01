साउथ सुपरस्टार मोहनलाल से शूटिंग सेट पर मिलने पहुंचे उनके फैंस, केक काटकर किया सेलिब्रेशन

नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)। साउथ के सुपरस्टार और फिल्ममेकर मोहनलाल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। एक्टर को हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया।

साउथ और बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर राजनेताओं तक ने एक्टर को अवार्ड के लिए बधाई दी, लेकिन अब फैंस के साथ एक्टर ने अभी खुशी बांटी है। मोहनलाल ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है और ऑल केरल मोहनलाल फैन्स एंड कल्चरल वेलफेयर एसोसिएशन (एकेएमएफसीडब्ल्यूए) के फैंस के साथ फोटो पोस्ट की है।

फोटो में एक्टर अपने फैंस से घिरे दिख रहे हैं और केक काटकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। फैंस एक्टर के लिए बड़ा फूलों का गुलदस्ता भी लेकर आए। ये सारे एक्टर से मिलने के लिए 'दृश्यम 3' के सेट पर पहुंचे हैं।

दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने पर कन्नड़ स्टार किच्चा सुदीप, शत्रुघ्न सिन्हा, रामचरण, तेलुगु मेगास्टार चिरंजीवी, और पीएम मोदी समेत कई लोगों ने एक्टर को बधाई दी थी।

बता दें कि एक्टर मोहनलाल ने 'दृश्यम 3' की शूटिंग अगस्त में शुरू कर दी थी, लेकिन फिलहाल एक्टर मलयालम भाषा में ही फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही फिल्म की हिंदी में भी शूटिंग की जाएगी। इसके अलावा एक्टर की मलयालम फैमिली ड्रामा फिल्म 'हृदयपूर्वम' ने ओटीटी पर धमाल मचा दिया है। फिल्म को हिंदी डबिंग के साथ जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है।

‘हृदयपूर्वम’ ने सिनेमाघरों में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था, और फिल्म 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की स्टोरी इमोशन, प्यार और पूरा फैमिली टच देती है। फिल्म की अच्छी कहानी ने ही फैंस को थिएटर तक जाने को मजबूर किया।

ये बात तो सभी जानते हैं कि 'दृश्यम' के पहले दो पार्ट में अजय देवगन लीड रोल में थे। दोनों की सीक्वल सुपरहिट हुए और ओटीटी पर भी फिल्मों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अब देखना होगा कि एक्टर कितने समय में फैंस के लिए 'दृश्यम 3' लेकर आते हैं, क्योंकि 'दृश्यम 3' का इंतजार फैंस मलयालम 'दृश्यम 3' की अनाउंसमेंट के बाद से ही कर रहे हैं।

