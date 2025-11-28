साउथ सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री ऐश्वर्या राजेश ने एक्टिंग को बताया 'लंबा सफर'

मुंबई, 28 नवंबर (आईएएनएस)। साउथ सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री ऐश्वर्या राजेश हाल ही में गोवा में चल रहे 56वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईएफएफआई में पहुंची, जहां पर उन्होंने अपनी फिल्म 'संक्रांतिकी वस्तून्नम,' अपने करियर, और फेवरेट स्टार्स पर दिलचस्प बातें शेयर कीं।

अभिनेत्री ने इस साल रिलीज हुई फिल्म के बारे में बात करते हुए बताया, "'संक्रांतिकी वस्तून्नम' एक पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म है। आप इसे अपने परिवार के साथ जरूर देखें। आजकल ऐसी फिल्में कम आती हैं, जो खास पल एक साथ जीने का मौका देती हैं।"

मनोरंजन जगत में अपने 12 साल से ज्यादा के सफर को याद करते हुए अभिनेत्री ने कहा, "मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूं कि मैं आज भी लगातार काम कर रही हूं और एक्टिंग कोई एक-दो फिल्मों में काम करने से नहीं आती है। यह एक लंबा सफर है, जिसमें आप हर एक नए प्रोजेक्ट में काम कर कुछ नया सीखते हो। एक्टिंग करने से मेरा लक्ष्य सिर्फ लगातार प्रोजेक्ट कर व्यस्त रहना नहीं है, बल्कि एक अच्छी अभिनेत्री बनना है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कई सालों तक दर्शक मुझे इसी प्यार से देखते रहेंगे।”

उन्होंने आगे कहा, "रजनीकांत सर मेरे सबसे बड़े आइडल हैं। मुझे लगता है कि भारत में उनसे बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं है। उनकी सादगी, मेहनत और फैन फॉलोइंग देखकर मुझे आज भी हैरानी होती है, और साथ में बालकृष्णन जी भी। वे कमाल के कलाकार हैं। ये दोनों ही मेरे मनपसंद सुपरस्टार हैं। दोनों को आईएफएफआई में सम्मानित किया जा रहा है, और ये दो वाकई दिग्गज कलाकार हैं।"

तेलुगु एक्शन कॉमेडी फिल्म 'संक्रांतिकी वस्तून्नम' की बात करें तो इसमें अभिनेत्री के साथ वेंकटेश और मीनाक्षी चौधरी भी अहम भूमिकाओं में थे। अनिल रविपुडी द्वारा निर्देशित फिल्म इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी। अब यह फिल्म जी5 पर स्ट्रीम हो रही है। इसी के साथ ही अभिनेत्री की अन्य फिल्में भी रिलीज होने वाली हैं।

