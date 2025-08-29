साउथ इंडियन स्टार विशाल ने साई धनशिका संग की सगाई, शेयर की तस्वीरें

चेन्नई, 29 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिण भारतीय अभिनेता विशाल ने सगाई कर ली है। उनकी मंगेतर अभिनेत्री साई धनशिका हैं। एक्टर ने ये सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए खुशखबरी साझा की।

इस साल मई में ही दोनों ने अपने रिश्ते का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि वे जल्द ही शादी करने वाले हैं। विशाल, धनशिका से 12 साल बड़े हैं।

जब से इस बात का पता चला था कि दोनों रिलेशनशिप में हैं, तभी से ही उनके फैंस दोनों की शादी का इंतजार कर रहे थे। विशाल ने ऐन के जन्मदिन पर इसकी खबर प्रशंसकों को सुनाई। इसे लेकर विशाल के फैंस काफी खुश हैं। वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें बधाई देते दिख रहे हैं।

सगाई की तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा, दुनिया के कोने-कोने से लोग मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी प्रियजनों का धन्यवाद। आज मुझे साई धनशिका के साथ हुई सगाई के बारे में आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। हमेशा की तरह आपके आशीर्वाद की कामना करता हूं।

तस्वीरों में विशाल और धनशिका के साथ ही उनका परिवार भी दिख रहा है। विशाल ने इनमें अपनी अंगूठी की फोटो भी शेयर की है।

जब दोनों ने अपने रिश्ते का खुलासा किया था तब साई धनशिका ने कहा था कि वो विशाल को 15 साल से जानती हैं। उनके मुताबिक मुश्किल हालातों में विशाल ने उनका साथ दिया। वहीं विशाल ने कहा था कि साई को पार्टनर के रूप में पाकर वो बहुत खुश हैं और ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद देते हैं।

फिलहाल शादी की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही दोनों शादी करेंगे। बताया जा रहा है कि सगाई की तरह इसमें भी करीबी रिश्तेदार ही शामिल होंगे।

वर्क फ्रंट की बात करें तो विशाल अपनी 35वीं फिल्म 'मगुडम' पर काम कर रहे हैं। इसका निर्देशन रवि अरासु कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ दुशारा विजयन, योगी बाबू और अंजलि जैसे सितारे भी हैं।

--आईएएनएस

जेपी/केआर