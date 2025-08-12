Saumya Tandon Gym Video: जिम ट्रेनर के साथ हंसी का ठहाका, स्विस बॉल से गिरी सौम्या टंडन

मुंबई: 'भाभी जी घर पर हैं' में गोरी मैम के किरदार में नजर आ चुकी सौम्या टंडन अपने अभिनय के अलावा, फिटनेस के लिए भी जानी जाती है। मां बनने के बाद उन्होंने अपने शरीर को फिट रखने के लिए काफी मेहनत की है। इसके लिए उन्होंने जिम में खूब पसीना बहाया है। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस जर्नी और मजेदार पलों को शेयर करती रहती हैं। इस कड़ी में उन्होंने अपने जिम ट्रेनर के साथ एक कॉमिक वीडियो साझा किया, जो अब खूब वायरल हो रहा है।

सौम्या टंडन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में वह अपने जिम ट्रेनर के साथ वर्कआउट करते हुए स्विस बॉल पर बैठी नजर आ रही हैं। वीडियो के दौरान जब वह स्ट्रेचिंग कर रही होती हैं, तब वह अपने ट्रेनर से कहती हैं, 'हो गई स्ट्रेचिंग।' इस पर उनके ट्रेनर ने मजाकिया अंदाज में कहा, '100 स्क्वॉट्स बाकी हैं ना मैडम।' यह सुनते ही सौम्या की हंसी निकल पड़ती है, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह स्विस बॉल से गिर जाती हैं। यह देखकर ट्रेनर भी हंसने लगता है।

सौम्या ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, "एक थकाने वाले लेग वर्कआउट के बाद जब आप स्ट्रेचिंग करते हुए कूल डाउन कर रहे हों और तभी ट्रेनर कहें कि अभी 100 स्क्वॉट्स बाकी हैं, तो ये सुनकर जो हंसी निकलती है, वही इस पल में दिखती है। ऊपर से वे ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे मोबाइल चेक कर रहे हों, लेकिन असल में वे सब रिकॉर्ड कर रहे थे। हर दिन की जिम ट्रेनिंग को मजेदार बनाने की ये उनकी एक और कोशिश थी।"

उनके इस मजेदार वीडियो पर फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं।

एक फैन ने लिखा, 'सौम्या जी, आप तो फिटनेस क्वीन हो, लेकिन हंसी में गिरना भी कूल लग रहा है!'

दूसरे फैन ने लिखा, 'ट्रेनर का अंदाज भी कमाल का है, पहले डराना और फिर रिकॉर्ड करना!'

अन्य फैन ने लिखा, 'ऐसे ही जिम को मजेदार बनाने की जरूरत है।'