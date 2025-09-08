मनोरंजन

साड़ी पहनकर रुबीना दिलैक ने फैंस से पूछा मजेदार सवाल, बोलीं- 'क्या मुझे और साड़ी पहननी चाहिए?'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Sep 08, 2025, 11:03 AM

मुंबई, 8 सितंबर (आईएएनएस)। टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री रुबीना दिलैक इन दिनों अपने नए रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' को लेकर सुर्खियों में हैं। अपनी शानदार अदाकारी और स्टाइलिश अंदाज के लिए जानी जाने वाली रुबीना ने हाल ही में फैंस से पूछा है कि क्या उन्हें और ज्यादा साड़ी पहननी चाहिए।

रुबीना ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह गहरे नीले रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। इस लुक में उन्होंने मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और हाथों में चूड़ियां पहनीं, जो उनकी पारंपरिक सुंदरता को निखार रहा है। उनके खुले बाल उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं।

रुबीना ने इन तस्वीरों के साथ फैंस से एक मजेदार सवाल पूछा, "क्या मुझे साड़ी ज्यादा बार पहननी चाहिए?" उनकी पहली तस्वीर में वह स्टाइलिश अंदाज में पोज देती दिख रही हैं, तो दूसरी तस्वीर में वह कमर पर हाथ रखकर आत्मविश्वास भरा पोज दे रही हैं।

इन तस्वीरों को देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। एक फैन ने कमेंट किया, "ब्यूटीफुल," तो किसी ने उन्हें "बॉस लेडी" कहकर संबोधित किया।

एक अन्य यूजर ने लिखा, "प्रिटी लुक, रुबीना!" एक प्रशंसक ने उनके खुले स्ट्रेट बालों की तारीफ करते हुए लिखा, "आपके बाल इस लुक में कमाल के लग रहे हैं।"

रुबीना दिलैक ने 'मिस शिमला' समेत कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अवॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। एक्ट्रेस बनने से पहले वह आईएएस अधिकारी बनना चाहती थीं, जिसके लिए वह चंडीगढ़ में तैयारी भी करने गई थीं, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था।

एक बार उन्होंने अपनी फ्रेंड के कहने पर टीवी सीरियल 'छोटी बहू' के लिए ऑडिशन दिया और सेलेक्ट भी हो गईं। यहां से उन्होंने एक्टिंग में जाने का फैसला किया और सीरियल में राधिका का रोल निभाया।

इसके बाद उन्होंने 'सास बिना ससुराल', 'पुनर्विवाह: एक नई उम्मीद', 'जीनी और जूजू', और 'शक्ति' जैसे हिट शो दिए हैं। उन्होंने राजपाल यादव स्टारर फिल्म 'अर्ध' से बॉलीवुड में डेब्यू किया। वह 'बिग बॉस 16' की विनर भी रही हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

