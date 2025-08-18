मनोरंजन

Satyadev Rao Bahadur Teaser: 'राव बहादुर' का टीजर देख गदगद हुए एसएस राजामौली, बांधे सत्यदेव की तारीफों के पुल

सत्यदेव की फिल्म 'राव बहादुर' का टीजर लॉन्च, एसएस राजामौली ने की तारीफ
हैदराबाद:  तेलुगू सिनेमा के उभरते सितारे सत्यदेव की अपकमिंग फिल्म 'राव बहादुर' का टीजर मेकर्स ने जारी कर दिया है। सुपरस्टार महेश बाबू के जीएमबी एंटरटेंमेंट के बैनर तले फिल्म बनी है, जिसे लेकर दर्शक काफी उत्सुक हैं। टीजर में एक्टर सत्यदेव का दमदार और अनोखा लुक देखने को मिला, जिसे फिल्म निर्माता-निर्देशक एसएस राजामौली ने कमाल का बताया।

'राव बहादुर' का टीजर रहस्यमयी दुनिया में ले जाता है, जहां सस्पेंस और रोमांच का लेवल काफी हाई है और अभिनेता सत्यदेव शाही अंदाज में दिख रहे हैं, जिसमें उन्हें भारी सूट और राजसी पगड़ी पहने देखा जा सकता है। साइकोलॉजिकल-ड्रामा के टीजर में दिखाया गया है हीरो कुछ ऐसी हरकतें करता है जिससे उसको लेकर संदेह की स्थिति पैदा होती है।

निर्देशक एसएस राजामौली ने टीजर को लॉन्च किया, जिसमें सत्यदेव एक रहस्यमयी और ताकतवर किरदार में नजर आ रहे हैं। इंटेंस लुक और बैकग्राउंड का सस्पेंस भरा माहौल दर्शकों को भी पसंद आ रहा है। 'राव बहादुर' एक एक्शन और ड्रामा से भरपूर कहानी है। एसएस राजामौली ने लीड एक्टर सत्यदेव के किरदार और लुक की तारीफ करते हुए इसे शानदार बताया।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीजर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “सत्यदेव को आगे बढ़ते और बड़े-बड़े किरदार निभाते देखकर खुशी हुई। 'राव बहादुर' के लिए उन्हें और महा को मेरी शुभकामनाएं। आप लोगों की मेहनत को पर्दे पर देखने के लिए उत्सुक हूं।”

'राव बहादुर' फिल्म का निर्देशन वेंकटेश महा ने किया है। इस फिल्म को ए प्लस एस मूवीज, श्रीचक्रास एंटरटेनमेंट्स और महायान मोशन पिक्चर्स ने साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के जीएमबी एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाया है। हालांकि, मेकर्स ने अभी फिल्म की रिलीज डेट का एलान नहीं किया है।

सत्यदेव कांचराना के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह कई सफल फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। सत्यदेव 'मिस्टर परफेक्ट', 'अत्तारंटिकी दरेदी', 'क्षणं', 'द गाजी अटैक', और 'गोडसे' में भी काम कर चुके हैं।

 

 

