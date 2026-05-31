सुधांशु पांडे ने 8 साल की उम्र की बचपन की तस्वीर पोस्ट की, कहा- 'अपने अंदर के उस मासूम बच्चे को ढूंढ रहा हूं'

मुंबई, 31 मई (आईएएनएस)। अभिनेता सुधांशु पांडे ने शनिवार रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने बचपन की एक तस्वीर साझा करते हुए पुरानी यादें ताजा कीं।

जब वह सिर्फ आठ साल के थे, तब की एक मोनोक्रोम तस्वीर पोस्ट करते हुए, एक्टर ने बचपन की मासूमियत को और भी ज्यादा दिखाया और उस बच्चे से फिर से जुड़ने की इच्छा भी जाहिर की जो वह कभी थे।

तस्वीर शेयर करते हुए, सुधांशु ने हिंदी में लिखा, "मैं बहुत समय से अपने अंदर इस मासूम बच्चे को ढूंढ रहा था। इस तस्वीर को देखकर, मुझे एहसास हुआ कि अब वह सिर्फ फोटो में ही मुस्कुराता है। मुझे बस उम्मीद है कि वह पूरी तरह से गायब न हो जाए, इससे पहले कि मैं अपने अंदर के उस बच्चे से फिर से मिलूं।"

एक्टर ने आगे बताया कि यह तस्वीर तब ली गई थी जब वह मुश्किल से आठ साल के थे और उन्होंने इस कीमती याद को शेयर करने के लिए एक दोस्त को धन्यवाद दिया। यह तस्वीर लगभग 42 साल पुरानी लगती है जबकि एक्टर अभी 50 साल के हैं।

जिन लोगों को नहीं पता, उनके लिए बता दें कि सुधांशु पांडे ने प्रोफेशनल तौर पर मॉडलिंग, म्यूजिक, फिल्मों और टेलीविजन में अलग-अलग तरह के रोल निभाए हैं। टेलीविजन पर घर-घर में मशहूर होने से पहले, वह पॉपुलर म्यूजिक बैंड ‘बैंड ऑफ बॉयज’ का हिस्सा थे।

बाद में वह कई फिल्मों और टेलीविजन प्रोजेक्ट्स में दिखे लेकिन हिट टेलीविज़न ड्रामा अनुपमा में वनराज शाह के रोल से उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली।

अभी, सुधांशु कलर्स टीवी के शो ‘दो दुनिया एक दिल’ में नजर आ रहे हैं, जहां वह बलदेव सिंह चौहान का रोल निभा रहे हैं। इस ड्रामा का प्रीमियर इस साल की शुरुआत में हुआ था और यह अनुपमा से निकलने के बाद टेलीविजन पर उनकी वापसी है।

फिक्शन शो के अलावा सुधांशु रियलिटी सीरीज द 50 में अपने पार्टिसिपेशन के लिए भी सुर्खियां बटोर रहे थे।

सुधांशु कुछ महीने पहले कंटेंट क्रिएटर अपूर्व मखीजा उर्फ रेबेल किड के नाम से जाना जाता है, के साथ पब्लिक में हुई बहस के बाद विवादों के केंद्र में आ गए थे।

डिबेट के दौरान सुधांशु को अनुभवी एक्टर आशीष विद्यार्थी का बचाव करते और सीनियर्स का सम्मान करने, वर्कप्लेस एटिकेट और प्रोफेशनल डेकोरम के महत्व पर जोर देते हुए देखा गया।

–आईएएनएस

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