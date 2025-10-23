मनोरंजन

सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे 'थामा' स्टार आयुष्मान खुराना, 'बप्पा' का आशीर्वाद लिया

Oct 23, 2025, 05:49 AM

मुंबई, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘थामा’ रिलीज हो चुकी है। इसकी सफलता की कामना के लिए वह बुधवार को मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर प्रार्थना करने पहुंचे। यहां उन्होंने ‘बप्पा’ का आशीर्वाद लिया।

इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हैं। दिलचस्प बात यह है कि ‘थामा’ आयुष्मान खुराना के पूरे करियर में सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस ओपनिंग पाने वाली फिल्म बन गई है। इसने पहले दिन 25.11 करोड़ रुपए की कमाई की।

सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के दौरान आयुष्मान खुराना के साथ निर्माता अमर कौशिक भी मौजूद थे, जो 'थामा' के बॉक्स-ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन के बाद आभार व्यक्त करने पहुंचे। फिल्म की सफलता को अभिनेता और मैडॉक की हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स (एमडीएचसीयू), जिसमें 'स्त्री', 'भेड़िया', और 'मुंज्या' शामिल हैं, दोनों के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है।

'थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की और मैडॉक की हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स (एमडीएचसीयू) में 'स्त्री 2' के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बनकर उभरी। इस फिल्म को पहले ही दिन फेस्टिव सीजन का फायदा मिला।

आयुष्मान खुराना ने हाल ही में एक इंटरव्यू में एक किस्सा साझा करते हुए कहा कि हर साल वह अपने परिवार के साथ किसी सुपरस्टार की फिल्म देखने सिनेमाघरों में जाते थे, मगर इस बार उन्होंने अपनी फिल्म के साथ उस खुशी का अनुभव किया।

'थामा' के बारे में बात करते हुए आयुष्मान खुराना ने कहा, "मैं एक एंटरटेनर हूं, इसलिए दीपावली की इस बड़ी छुट्टी के दौरान लोगों को 'थामा' और मेरे अभिनय को पसंद करते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।"

उन्होंने कहा, "जब निर्माता दिनेश विजान ने मुझे बताया कि 'थामा' दीपावली पर रिलीज हो रही है, तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि इस पल का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि मेरी भी कोई फिल्म बड़े स्टार्स की तरह दीपावली पर रिलीज हो।"

'थामा' में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना बेताल की भूमिका में हैं। दोनों पहली बार इस फिल्म में बड़े पर्दे पर साथ दिखाई दे रहे हैं। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी यक्षासन की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म को आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

