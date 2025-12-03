सिद्धांत चतुर्वेदी ने 'वी. शांताराम' के लिए फैंस को कहा शुक्रिया

मुंबई, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनकी मोस्टअवेटेड बायोपिक फिल्म 'वी. शांताराम' का फर्स्ट लुक जारी किया गया था।

इसने दर्शकों का दिल जीत लिया और सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां भी बटोरी।

मंगलवार को अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर फैंस से मिले समर्थन और प्यार के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने किरदार और शूटिंग की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसके साथ दिल छू लेने वाला नोट लिखा।

उन्होंने लिखा, "पोस्ट आने के बाद सभी से मिले प्यार और समर्थन के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहता हूं। यह मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात है। आज के समय में देश को बगावत की भावना और भारतीय सिनेमा के गौरव की याद दिलाने वाली कहानी बताने का इससे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए यह सब शब्दों से परे है। एक लड़का जो कभी चुपचाप कैमरे के फ्रेम में सपने देखा करता था, आज एक महान शख्सियत की छाया में खड़ा है। अण्णासाहेब वी. शांताराम।"

उन्होंने आगे लिखा, "हर कलाकार उनकी कहानी का इंतजार करता है, जो उसकी सच्चाई, उसके दिल और उसकी चाहत को परखे। यह कहानी मेरे लिए वही है, तो चलिए।"

'वी. शांताराम' उन निर्देशकों में से एक थे, जिन्होंने फिल्मों से सामाजिक मुद्दों को जन-जन तक पहुंचाया था। इसके लिए उन्हें फिल्मफेयर, एक गोल्डन ग्लोब, एक राष्ट्रीय पुरस्कार और बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दो पुरस्कार से नवाजा गया था।

अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी की हालिया रिलीज फिल्म 'धड़क-2' थी। शाजिया इकबाल द्वारा निर्देशित फिल्म का निर्माण करण जौहर ने किया था। फिल्म 1 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर सकी थी, जिस वजह से निर्माताओं ने इसे ओटीटी पर भी स्ट्रीम किया था।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम