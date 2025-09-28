सिद्धांत चतुर्वेदी ने शेयर की 'धड़क-2' की मजेदार बीटीएस तस्वीरें और वीडियो

मुंबई, 27 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी कुछ फिल्में रिलीज हो चुकी हैं तो कुछ प्रोजेक्ट रिलीज के लिए तैयार हैं। इसी बीच उन्होंने शनिवार को फिल्म शूटिंग की मजेदार बीटीएस (बिहाइंड द सीन) तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए।

सिद्धांत ने इंस्टाग्राम पर फिल्म धड़क-2 की शूटिंग के मजेदार पल शेयर किए। बीटीएस तस्वीरों और वीडियो के साथ सिद्धांत ने कैप्शन में लिखा, "बिना किसी रोक-टोक के कुछ नया मिलेगा।"

पहली तस्वीर में सिद्धांत रेलवे ट्रैक पर जंजीरों से बंधे नजर आ रहे हैं, जहां वह कैमरे की ओर देखते हुए विक्ट्री साइन बनाते हुए पोज दे रहे हैं।

दूसरी तस्वीर में रेलवे ट्रैक का सीन है, जबकि तीसरी में उनके चेहरे पर मिट्टी लगी दिख रही है। वीडियो में सिद्धांत बारात में नाचते दिखे, वहीं एक अन्य क्लिप में वह अभिनेत्री तृप्ति डिमरी के साथ रिक्शे में मस्ती करते नजर आए।

सिद्धांत चतुर्वेदी की 'धड़क-2' का निर्देशन शाजिया इकबाल ने किया है और इसका निर्माण करण जौहर ने किया। फिल्म 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह अपने बजट को रिकवर नहीं कर सकी। अब निर्माताओं ने इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया है।

यह फिल्म एक प्रेम कहानी है, जिसमें सामाजिक मुद्दों को भी छुआ गया है। सिद्धांत इसमें निम्न जाति के एक महत्वाकांक्षी युवक की भूमिका में हैं, जो कॉलेज में पढ़ाई के जरिए अपनी पहचान बनाना चाहता है, लेकिन उसे तृप्ति डिमरी के किरदार, जो उच्च जाति की लड़की है, से प्यार हो जाता है।

दोनों की जातिगत भिन्नताएं उनकी प्रेम कहानी में चुनौतियां खड़ी करती हैं। फिल्म में रोमांस, डर, और एक्शन का मिश्रण है। साथ ही कुछ हिंसक दृश्य भी हैं, जो दर्शकों को झकझोर सकते हैं। फिल्म में सिद्धांत और तृप्ति मुख्य भूमिका में हैं। हाल ही में अभिनेता की फिल्म होमबाउंड रिलीज हुई है।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी