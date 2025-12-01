मनोरंजन

सिद्धांत चतुर्वेदी की अगली फिल्म 'वी. शांताराम' का फर्स्ट लुक जारी

Dec 01, 2025, 10:52 AM

मुंबई, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी की मानों पांचों उंगलियां घी में हैं। जल्द ही वे मृणाल ठाकुर के साथ फिल्म 'दो दीवाने शहर में' में नजर आएंगे और अब वे फिल्म 'वी. शांताराम' में नजर आएंगे। सोमवार को मेकर्स ने अभिनेता का पहला लुक जारी किया।

मेकर्स ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर फिल्म का फर्स्ट लुक जारी करते हुए लिखा, "भारतीय सिनेमा को नई दिशा देने वाला बागी फिर से वहीं लौट आया है, बड़े पर्दे पर।"

अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी, वी. शांताराम के लुक में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सफेद रंग का कुर्ता और धोती पहन रखी है। वहीं, सिर पर पारंपरिक टोपी पहनी है और इसके ऊपर सदरी पहन रखी है। यह लुक उस दौर की सादगी और गरिमा को दर्शाता है, जिसमें शांताराम ने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

बता दें कि वी. शांताराम उन भारतीय निर्देशकों में से एक हैं, जिन्होंने न केवल फिल्म निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि सामाजिक मुद्दों को सिनेमा के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया। निर्देशक को फिल्मफेयर, एक गोल्डन ग्लोब, एक राष्ट्रीय पुरस्कार और बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दो पुरस्कार निर्देशन के लिए मिले हैं।

कोल्हापुर के रहने वाले शांताराम ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी थीं, जिनमें 'डॉ. कोटनीस की अमर कहानी' (1946), जो कि भारतीय चिकित्सक डॉ. द्वारकानाथ कोटनीस के वास्तविक जीवन पर आधारित है; 'झनक झनक पायल बाजे' (1955), जो संगीत और नृत्य की शानदार प्रस्तुति थी; और 'दो आंखें बारह हाथ' (1957), जो जेल सुधार पर आधारित थी, जिसमें कैदियों की जिंदगी को दिखाया गया था। ये फिल्में आज भी कल्ट क्लासिक मानी जाती हैं।

अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी की हालिया रिलीज फिल्म 'धड़क-2' थी। शाजिया इकबाल द्वारा निर्देशित फिल्म का निर्माण करण जौहर ने किया था। फिल्म 1 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर सकी थी, जिस वजह से निर्माताओं ने इसे ओटीटी पर भी स्ट्रीम किया था।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

