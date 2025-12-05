मनोरंजन

सुदेश बेरी ने की सनी देओल की तारीफ, 'हिम्मत' के सेट का किस्सा किया शेयर

Dec 05, 2025

मुंबई, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। टेलीविजन की दुनिया से लेकर हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास पहचान रखने वाले अभिनेता सुदेश बेरी अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियो-तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। गुरुवार को अभिनेता ने सनी देओल से जुड़ी फिल्म 'हिम्मत' का किस्सा याद किया।

अभिनेता सुदेश बेरी ने इंस्टाग्राम पर सनी देओल के साथ पुरानी तस्वीरें पोस्ट करके लिखा, "फिल्म 'हिम्मत' के सेट पर सनी देओल जी के साथ बिताए ये पल हमेशा याद रहेंगे। एक तरफ उनकी जबरदस्त ऊर्जा थी, तो दूसरी तरफ हमारी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री। हर सीन में एक अलग ही चमक थी। सिनेमा का यह सफर मेरी यादों में हमेशा चमकता रहेगा।"

साल 1996 में रिलीज हुई इस फिल्म में सनी देओल और सुदेश बेरी के साथ तब्बू, शिल्पा शेट्टी, और नसीरुद्दीन शाह अहम किरदारों में नजर आए थे। यह एक एक्शन रोमांटिक फिल्म थी, जिसका निर्देशन सुनील शर्मा और आनंद ने और लेखन दिलीप शुक्ला ने किया था।

फिल्म एक सीक्रेट एजेंट अजय सक्सेना की कहानी थी, जो अपने दोस्त की मौत का बदला लेने और चोरी की गई फाइलों को वापस पाने के लिए लड़ता है। यह फिल्म 19 मार्च, 1996 को रिलीज हुई थी। रिलीज के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई नहीं की थी, लेकिन टीवी पर रिलीज होने के बाद इसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था।

अभिनेता सुदेश बेरी ने अपने करियर में कई यादगार फिल्मों और टीवी इंडस्ट्री में काम किया है। उन्होंने फिल्म 'खतरों के खिलाड़ी' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई थी, जिनमें 'घायल', 'बॉर्डर', 'रिफ्यूजी', 'एलओसी: कारगिल', 'टैंगो चार्ली', 'वंश', और 'युद्धपथ' जैसी फिल्में शामिल हैं।

वहीं, टेलीविजन पर उन्होंने 'महाभारत', 'देवों के देव... महादेव', 'अगले जनम मोहे बिटिया ही कीजो', और 'शक्ति: अस्तित्व के एहसास की' जैसे सीरियल में काम कर अपनी अलग पहचान बनाई है।

