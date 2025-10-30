'सुथरी' पर थिरकीं सपना चौधरी, तो रानी चटर्जी बनीं 'हेमा मालिनी', सोशल मीडिया पर छाया देसी और क्लासिक संगम

मुंबई, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। मनोरंजन जगत की दो मशहूर अदाकारा, सपना चौधरी और रानी चटर्जी, एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं।

हरियाणवी डांस क्वीन सपना चौधरी और भोजपुरी सिनेमा की स्टार रानी चटर्जी, दोनों ही सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं। इस बीच दोनों ने गुरुवार को अपने-अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसी पोस्ट डाली कि फैंस के बीच हलचल मच गई।

बात करें पहले अगर सपना चौधरी की, तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक शानदार डांस वीडियो पोस्ट की, जिसमें वह अपने हिट हरियाणवी गाने 'सुथरी' पर थिरकती नजर आ रही हैं। वीडियो में उनका खूबसूरत डांस और लाजवाब एनर्जी देखने को मिल रही है। गाने के हर बोल के साथ वह दमदार एक्सप्रेशंस दे रही हैं। वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में सिर्फ एक शब्द लिखा- 'सुथरी'

बता दें कि 'सुथरी' गाना सोमवीर कथूरवाल ने गाया है और आरके क्रू ने म्यूजिक दिया है। यह गाना रिलीज के साथ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस गाने के बोल नवीन विशु बाबा ने लिखे हैं। गाने में सपना चौधरी के साथ यश बायला नजर आए।

अब बात करें रानी चटर्जी की, तो उन्होंने भी इंस्टाग्राम पर एक बेहद खूबसूरत फोटो पोस्ट की है, जिसमें वह प्रिंटेड साड़ी में पोज देती नजर आ रही हैं। उनकी मुस्कान, आत्मविश्वास और पारंपरिक लुक ने फैंस का दिल जीत लिया। फैंस उनके लुक की तुलना हेमा मालिनी के लुक से कर रहे हैं।

इस पोस्ट की खास बात है इसका कैप्शन, जिसमें रानी ने बॉलीवुड के सदाबहार गाने 'पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही' की लाइनें लिखी हैं। यह गाना 1970 में आई फिल्म 'जॉनी मेरा नाम' का है, जिसमें देव आनंद और हेमा मालिनी की जोड़ी दिखी। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज दी थी और संगीत कल्याणजी-आनंदजी का था, जबकि इसके बोल इंदीवर ने लिखे थे।

--आईएएनएस

पीके/एएस