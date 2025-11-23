मनोरंजन

संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' की शूटिंग शुरू, प्रभास और तृप्ति डिमरी की जोड़ी आएगी नजर

Nov 23, 2025

मुंबई, 23 नवंबर (आईएएनएस)। संदीप रेड्डी वांगा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'स्पिरिट' को लेकर काफी चर्चा में हैं। फिल्म में प्रभास और तृप्ति डिमरी की जोड़ी देखने को मिलेगी। फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें पहले ही काफी ज्यादा हैं।

रविवार को फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म को शुभ मुहूर्त और भव्य पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। खासतौर पर मेगास्टार चिरंजीवी ने इस अवसर को और भी यादगार बना दिया। उनकी उपस्थिति ने न सिर्फ फिल्म की टीम को खुशी दी, बल्कि फैंस के उत्साह को भी और बढ़ा दिया।

फिल्म के निर्माता भद्रकाली पिक्चर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस लॉन्च इवेंट की तस्वीरें पोस्ट कीं और लिखा, ''भारत के बड़े सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' का शुभारंभ हुआ और इस खास मौके पर मेगास्टार चिरंजीवी ने उपस्थित होकर इसे और खास बना दिया।''

निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने भी इस मौके पर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने चिरंजीवी का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि उनका यह स्नेह और उपस्थिति उनके लिए अविस्मरणीय है। सभी उन्हें दिल से प्यार करते हैं।

हालांकि, प्रभास की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में थोड़ी सावधानी बरती गई। संदीप रेड्डी वांगा ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी तस्वीर में प्रभास का नया लुक न दिखे। इसका कारण यह था कि फिल्म का लुक अभी फैंस के लिए रहस्य बना रहे। इसके बजाय, संदीप ने इंस्टाग्राम पर प्रभास के हाथों की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह फिल्म के क्लैपबोर्ड को पकड़ते दिख रहे थे। उन्होंने लिखा कि प्रभास के हाथ ही फैंस को उत्साहित करने के लिए काफी हैं।

फिल्म में प्रभास और तृप्ति डिमरी के अलावा कई अन्य बड़े कलाकार भी होंगे। प्रकाश राज और विवेक ओबेरॉय भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे।

'स्पिरिट' का निर्माण भूषण कुमार, संदीप रेड्डी वांगा और प्रणय रेड्डी वांगा मिलकर कर रहे हैं। वहीं, संगीत हर्षवर्धन रमेश्वर तैयार करेंगे।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

