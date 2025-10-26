सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए सेलेब्स, दिलीप ताहिल बोले- वे शानदार और सकारात्मक इंसान थे

मुंबई, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। मशहूर हास्य अभिनेता सतीश शाह का शनिवार को निधन हो गया है। इस दुखद खबर की जानकारी सुनकर मनोरंजन जगत के सितारे उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने उनके साथ बिताए पलों को याद किया।

सतीश शाह के निधन पर दिलीप ताहिल ने कहा, "आज का दिन बहुत गमगीन है। उनके जाने का बहुत दुख है, जब से मेरा करियर शुरू हुआ, सतीश जी मेरे साथ थे। मैं 1960 में पहली बार मुंबई आया था, तब हम दोनों ही थिएटर में थे। मैं काफी लंबे अरसे से जानता हूं। हमने साथ में बहुत काम किया और खूब मजे किए। वे एक शानदार और सकारात्मक इंसान थे, हमेशा हंसी-मजाक करते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।"

अभिनेता ने यह भी बताया कि सतीश जी का हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उन्होंने कहा, "मेरी उनसे पिछले एक या डेढ़ महीने से बात नहीं हो रही थी। उनके ट्रांसप्लांट की खबर सुनकर मैंने सोचा था कि उनसे मिलूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से यह खबर मिली कि वे अब हमारे बीच में नहीं रहे।"

अभिनेता राजेश कुमार ने भावुक होकर कहा, "मेरा मन अंदर से बहुत भरा हुआ है। वे मेरे लिए पिता समान थे। 21 साल की हर याद मेरे दिल में है। मैं उन्हें बहुत याद करूंगा।"

प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर सुदेश भोसले ने भी सतीश शाह को याद करते हुए कहा, "हमारा बड़ा भाई चला गया। कुछ दिन पहले ही हम सब साथ में इकट्ठा हुए थे, जहां पर वे गेस्ट के तौर पर आए हुए थे और हमें आशीर्वाद दिया। वे हमारे लिए एक कलाकार से बढ़कर भाई थे। 1980 के दशक में उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि उनके लिए पूरा देश थम जाता था। वे सभी के साथ अच्छे से रिश्ते रखते थे।"

जमनादास मजेठिया ने कहा, "सतीश जी हर किसी के चेहरे पर हंसी ला देते थे। उनका जाना मनोरंजन जगत के लिए बड़ी क्षति है। परसों ही उनसे बात हुई थी, वे पूरी तरह स्वस्थ लग रहे थे। मैं उनके घर गया था, लेकिन वे थकान के कारण मिल नहीं सके। शायद यह नियति थी। उनकी आत्मा को शांति मिले।"

