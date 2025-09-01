सितंबर का सीधा-सादा फंडा लेकर आईं विद्या बालन, मजेदार अंदाज में बताया

मुंबई, 1 सितंबर (आईएएनएस)। विद्या बालन सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा ही नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत हैं, जो अपनी दमदार सोच और बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वह किसी तरह की बनावटी इमेज नहीं बनाती हैं, वह जैसी हैं, खुलकर वैसी ही रहती हैं। चाहे बड़े पर्दे पर गंभीर किरदार निभाना हो या सोशल मीडिया पर मस्तीभरे वीडियो बनाना हो, वह हर जगह अपनी एक खास छाप छोड़ती हैं।

सोमवार को विद्या ने एक इंस्टाग्राम वीडियो में अपने मजेदार अंदाज की झलक दिखाई, जिसमें वह फनी स्टाइल में 'सितंबर का सीधा-सादा फंडा' बताती नजर आ रही हैं।

विद्या बालन ने सोमवार को एक फनी इंस्टाग्राम रील पोस्ट की, जिसमें उन्होंने सितंबर के लिए अपना 'सादा लेकिन मजेदार फंडा' बताया। इस वीडियो में विद्या एक वायरल ऑडियो पर लिपसिंक करती नजर आती हैं, जिसमें एक आदमी मजाकिया लहजे में सुबह-सुबह घूमने की सलाह देने वालों को जवाब देता है।

ऑडियो में वह कहता है, "ये जो लोग ज्ञान देते हैं ना... सुबह-सुबह घूमने जाया करो... धरती घूम रही है ना... मेरा भी घूमने जाना जरूरी है? चक्कर नहीं आ जाएगा मेरे को?"

विद्या इस पर ऐसे एक्सप्रेशन देती हैं कि देखने वाला अपनी हंसी रोक ही नहीं सकता।

उनका चेहरा, उनकी आंखें, और उनका बोलने का तरीका... सबकुछ वीडियो को और भी मजेदार बना रहा है। लुक की बात करें तो विद्या ने वीडियो में एक बेहद खूबसूरत लाल साड़ी पहनी है, जिसका बॉर्डर गोल्डन लेस से भरा हुआ है। इसके साथ उन्होंने स्टाइलिश ब्लाउज पहना हुआ है। बालों की पोनीटेल, कानों में बड़े-बड़े ईयररिंग्स, हाथों में ढेर सारे कंगन और माथे पर सजी बिंदी... उनके लुक को ट्रेडिशनल के साथ-साथ काफी स्टाइलिश बना रही है। मेकअप भी बिल्कुल हल्का और नेचुरल रखा गया है, जो उनकी मुस्कुराहट को और निखार देता है।

इस फनी रील को पोस्ट करते हुए विद्या ने कैप्शन में लिखा, "सिंतबर के सीधे-सादे फंडे"... इसके आगे उन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए सिंतबर सॉल्यूशन लिखा। इस वीडियो को देख फैंस काफी एंटरटेन हो रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम