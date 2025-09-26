सूती साड़ी में खिलकर आई अक्षरा सिंह की खूबसूरती, लगी सुंदर नारी

नई दिल्ली, 25 सितंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की शेरनी अक्षरा सिंह का मुकाबला कर पाना किसी एक्ट्रेस के बस की बात नहीं है। पवन सिंह से विवाद के बाद से एक्ट्रेस ने अपनी मेहनत के बलबूते पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है।

एक्ट्रेस बैक-टू-बैक हिट फिल्में और गाने देने से पीछे नहीं हटती, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की फिल्में तो हिट होती ही हैं, साथ ही उनका हर लुक टॉक ऑफ द टाउन होता है।

अब अक्षरा ने साड़ी पहनकर, सादगी से फैंस का दिल जीत लिया है। अक्षरा सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी ट्रेडिशनल फोटो पोस्ट की है जिसमें वो सूती सफेद साड़ी में भी प्यारी लग रही हैं। एक्ट्रेस की साड़ी पर ब्लू कलर में नजर वाला प्रिंट बना है। एक्ट्रेस ने साड़ी को पिंक ब्लाउज के साथ कैरी किया है और मेकअप को बिल्कुल मिनिमल रखा है।

एक्ट्रेस ने फोटोज को पोस्ट कर लिखा- ये साड़ी मुझसे कहती है, 'इससे पहले कि तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देख लेती हूं।' अक्षरा ने अपने घर के गार्डन में पोज दिए हैं, उनके पीछे कई सारे फैंसी प्लांट दिख रहे हैं। इसी साड़ी में एक्ट्रेस ने कई रील भी पोस्ट की है। रील्स में एक्ट्रेस के एक्सप्रेशन जानलेवा हैं।

काम की बात करें तो अक्षरा का लेटेस्ट रिलीज गाना "पटना की जगुआर" सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। एक्ट्रेस ने गाने में उन लड़कों से लड़ने का तरीका बताया है जो सड़क पर लड़कियों को परेशान करते हैं। गाने पर 4.79 लाख व्यूज आ चुके हैं। इस गाने को एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल चैनल पर रिलीज किया है।

एक्ट्रेस ने नवरात्रि को देखते हुए भोली सी मईया भक्ति गीत भी रिलीज किया है। फैंस गाने को अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस ने 'अम्बे हैं मेरी मां' की शूटिंग पूरी कर ली है। फिल्म को यशी फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है। फिल्म का पहला पोस्टर भी जल्द रिलीज किया जाएगा।

--आईएएनएस

