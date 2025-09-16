मनोरंजन

सेट पर दिखी हिना और स्वरा की क्रेजी केमिस्ट्री, फनी एक्सप्रेशन्स ने लूटी महफिल

Sep 16, 2025, 05:44 AM

मुंबई, 15 सितंबर (आईएएनएस)। टीवी की जानी-मानी अभिनेत्री हीना खान इन दिनों शो 'पति पत्नी और पंगा' में धमाल मचा रही हैं। उन्होंने सोमवार को अपनी और स्वरा की फनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की।

हिना ने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह और स्वरा भास्कर पति-पत्नी और पंगा के सेट पर नजर आ रही हैं। वहीं, तस्वीर में दोनों अजीबों-गरीब एक्सप्रेशन दिए खड़ी हैं।

हिना ने इस तस्वीर के साथ एक मजेदार कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने स्वरा को टैग करते हुए कहा, "बेइज्जती होने से पहले वाला चेहरा स्वरा भास्कर, अरे वाह! मतलब, ये फोटो खींचा किसने? जब आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं पता, और अब सारी दुनिया को पता चलने वाला है! देखिए इस पागल जोड़ी को..."

तस्वीर में हिना और स्वरा का लुक भी काफी स्टाइलिश है। हिना ने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना है, जो उनकी पर्सनैलिटी को और निखार रहा है। मिनिमल मेकअप के साथ उन्होंने अपने बालों को खूबसूरत हेयर स्टाइल में सजाया, जो उनके लुक को परफेक्ट बना रहा है। वहीं, स्वरा ने ब्लैक टॉप के साथ पिंक प्रिंटेड स्कर्ट पेयर की, जो उनके कैजुअल और ट्रेंडी अंदाज को दर्शाता है। स्वरा ने अपने बालों को हल्के कर्ल्स के साथ स्टाइल किया, जो उनके लुक को और आकर्षक बना रहा है।

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' जैसे धारावाहिक से अपने अभिनय की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री हिना खान इन दिनों रियलिटी शो 'पत्नी-पत्नी और पंगा' में पति रॉकी जायसवाल के साथ नजर आ रही हैं। वहीं, दर्शक भी उन्हें खूब पसंद कर रहे हैं। उनके स्क्रीन प्रेजेंस ने शो को और भी मजेदार बना दिया है।

शो में हिना और रॉकी के साथ रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला, अविका गौर और मिलिंद चंदवानी, देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी, सुदेश लहरी और ममता लहरी, गीता फोगाट और पवन कुमार, साथ ही स्वरा भास्कर और फहाद अहमद नजर आ रहे हैं। शो 2 अगस्त से कलर्स टीवी पर प्रसारित हो रहा है।

शो के कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और सोनाली बेंद्रे मिलकर होस्ट कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एनएस/

