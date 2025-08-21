सुष्मिता सेन ने दोस्त के बेटे को दी जन्मदिन की बधाई, कहा- 'वह बेहतर इंसान बनेगा'

मुंबई, 21 अगस्त (आईएएनएस)। सुष्मिता सेन अपने अभिनय के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी दोस्त श्रीजया के बेटे अमेडियस के छठे जन्मदिन के मौके पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में उन्होंने गॉडसन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और अपने दिल की बातें लिखीं। उन्होंने पोस्ट में अमेडियस के पैदा होने से लेकर छह साल तक की झलक दिखाई।

पोस्ट में सुष्मिता ने लिखा, "हमारे जीवन के प्यार और मेरे गॉडसन अमेडियस को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं! विश्वास नहीं हो रहा कि वह अब 6 साल का हो गया है!!! समय कितना जल्दी बीत जाता है…"

अपनी पोस्ट में उन्होंने आगे कहा कि वह काश सभी को इससे मिलवा पाती, जो इतनी कम उम्र में अच्छाई का प्रतीक है। वह न केवल अपने आसपास के लोगों की ऊर्जा से भर देता है, बल्कि बेहद प्यारा, दयालु और उदार भी है। वह शानदार इंसान बनेगा।

पोस्ट में एक्ट्रेस ने अमेडियस के माता-पिता श्री और चैतन्य की भी सराहना की और कहा कि उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छे से बड़ा किया है।

इसके अलावा, सुष्मिता ने अपनी गोद ली हुई बेटी अलीसा का भी जिक्र किया। अलीसा के बारे में उन्होंने लिखा कि वह हमेशा वही दीदी रहेंगी, जिसने अमेडियस के आने के लिए सबसे ज्यादा प्रार्थना की थी।

बता दें कि सुष्मिता ने अपनी दोनों बेटियों, रेनी और अलीसा को गोद लिया था। 2000 में उन्होंने रेनी को और 2010 में अलीसा को गोद लिया था। सुष्मिता ने अलीसा को गोद लेने के लिए काफी लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी। भारत के कानून के अनुसार, अगर किसी ने पहले एक लड़की को गोद लिया है, तो वह दूसरी बार एक लड़के को ही गोद ले सकता है। लेकिन सुष्मिता ने इस नियम को चुनौती दी और 10 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अलीसा को गोद लिया। उनकी दोनों बेटियां अब बड़ी हो चुकी हैं। रेनी सिंगिंग में अपना करियर बना रही हैं और अपने गाने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं।

--आईएएनएस

पीके/केआर