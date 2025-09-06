सुष्मिता सेन की भाभी चारु असोपा और राजीव सेन में हो गई सुलह, फोटो में साथ दिखने से अटकलें

मुंबई, 5 सितंबर (आईएएनएस)। सुष्मिता सेन की भाभी चारु असोपा ने अपने एक्स हसबैंड राजीव सेन के साथ सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन्हें देखने के बाद दोनों के बीच सुलह होने की खबरें तेज हो गई हैं।

दरअसल, चारू असोपा ने शादी के 4 साल बाद ही राजीव सेन से तलाक ले लिया था। शादी के बाद ही दोनों के बीच झगड़े होने शुरू हो गए थे। दोनों ने इन्हें सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हासिल न हुआ। तलाक के दौरान दोनों के खूब झगड़े भी हुए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी हुआ। तब ऐसा कहा जा रहा था कि शायद ही ये दोनों अब साथ आ पाएं, लेकिन अब शायद दोनों के बीच सुलह हो गई है।

इसका सुबूत मिलता है चारू असोपा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहां उन्होंने राजीव सेन के साथ तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें दोनों साथ में खड़े मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं। एक फोटो में राजीव पूरे परिवार के साथ खड़े दिख रहे हैं।

राजीव, हाल ही में चारू असोपा के बीकानेर वाले घर पर गणपति उत्सव मनाने भी गए थे। यहां दोनों को फिर से एक साथ देखा गया। बताया जा रहा है कि वे अपनी बेटी जियाना के लिए ऐसा कर रहे हैं, मगर इनकी तस्वीरें सामने आने के बाद इंटरनेट पर हलचल मच गई और उनके सुलह की अटकलें शुरू हो गईं।

तस्वीरों में चारू की सास को भी इस त्योहार में खुशियां मनाते हुए देखा गया है। चारू ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर सारे फोटो और वीडियो शेयर किए हैं।

अभिनेत्री चारू ने तलाक के बाद मुंबई छोड़ दिया था, क्योंकि एक छोटी बेटी के साथ अकेले रहना उनके लिए बहुत महंगा और खर्चीला होता जा रहा था।

कुछ महीने पहले ही चारू ने बीकानेर में एक बंगला खरीदा है। वह अब एक्टिंग छोड़ बिजनेस वुमन बन गई हैं। वह कपड़े और कॉस्मेटिक का बिजनेस कर रही हैं। चारू का कहना है कि उनका व्यवसाय तेजी से आगे बढ़ रहा है।

--आईएएनएस

जेपी/वीसी