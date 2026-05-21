सुष्मिता सेन के ऐतिहासिक गौरव को पूरे हुए 32 साल, अभिनेत्री ने खास पोस्ट कर सभी का जताया आभार

मुंबई, 21 मई (आईएएनएस)। अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने गुरुवार के दिन ही मिस यूनिवर्स का ऐतिहासिक ताज अपने नाम कर भारत का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाया था। इस गौरवशाली पल को 32 साल पूरे हो चुके हैं। इस खास मौके पर अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के जरिए सभी का आभार जताया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह बस में बैठकर विमान की ओर जाते हुए अपनी आइकॉनिक मुस्कान फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं।

अभिनेत्री ने तस्वीर पोस्ट कर लिखा, "पिछले 32 सालों से जो मुस्कान मेरे चेहरे पर बनी हुई है, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूं। मुझे ये एहसास कि मैं सच में बहुत खुशकिस्मत और आशीर्वादित हूं। इस खुशी की वजह आप सभी हैं। मेरे मिस यूनिवर्स बनने के 32 साल पूरे होने की शुभकामनाएं। फिलीपींस, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं और वहां से मिला प्यार हमेशा मेरे दिल में खास रहेगा। आप सभी को मैं दिल से बेहद प्यार करती हूं। "

बता दें कि अभिनेत्री ने मिस इंडिया 1994 प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जहां ऐश्वर्या राय भी एक मजबूत प्रतियोगी थीं। सुष्मिता ने मिस इंडिया का ताज जीता और उन्हें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए भेजा गया जबकि ऐश्वर्या राय को मिस वर्ल्ड पेजेंट के लिए भेजा गया। संयोग से, दोनों ही सुंदरियों ने अपने-अपने वैश्विक खिताब जीते।

सुष्मिता ने फिलीपींस में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 77 देशों की सुंदरियों को पछाड़कर यह खिताब अपने नाम किया। इसके बाद अभिनेत्री ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत महेश भट्ट की फिल्म 'दस्तक' से की थी। हालांकि, उन्हें डेविड धवन की कॉमेडी फिल्म 'बीवी नंबर 1' (1999) से बड़ी सफलता मिली, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने 'आंखें' (2002), 'मैं हूं ना' (2004) और 'मैंने प्यार क्यों किया' (2005) जैसी हिट फिल्मों में काम किया।

अभिनेत्री ने भले ही कम फिल्मों में काम किया हो लेकिन जब भी वे स्क्रीन पर उतरती हैं, तो अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है।

--आईएएनएस

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