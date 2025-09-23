सोशल मीडिया ट्रेंड 'यू मेक दा फेस, आई मेक दा साउंड' पर अवनीत कौर और शांतनु महेश्वरी की मस्ती

मुंबई, 23 सितंबर (आईएएनएस)। पहले टीवी और फिर फिल्मों में अपनी गॉर्जियस अदाओं से सबका दिल जीतने वाली एक्ट्रेस अवनीत कौर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर छा गई हैं। एक्ट्रेस पहले ही अपने बोल्ड फैशन सेंस से फैंस का दिल जीतती रही हैं। अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर चल रहे फनी वॉयस चैलेंज का मजा लिया है। एक्ट्रेस के साथ उनके को-एक्टर शांतनु महेश्वरी भी दिख रहे हैं।

एक्ट्रेस अवनीत कौर ने सोशल मीडिया पर एक फनी वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो 'यू मेक दा फेस, आई मेक दा साउंड' सोशल मीडिया ट्रेंड फॉलो करती दिख रही हैं।

एक्ट्रेस फनी चेहरा बनाकर कहती हैं, 'यू मेक दा फेस'। फिर शांतनु कहते हैं, 'आई मेक दा साउंड'। जिसके बाद दोनों की ही हंसी निकल जाती है। दोनों का यह वीडियो काफी फनी है।

विदेशों में हॉलीवुड स्टार्स इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए वीडियो शेयर किए हैं।

फैंस भी दोनों स्टार्स के ट्रेंड को पसंद कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'बहुत मजेदार है, देखकर मजा ही आ गया।'

एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'लास्ट में आप दोनों की हंसी लाजवाब है।'

बात लुक की करें तो एक्ट्रेस ने ऑफ व्हाइट लॉन्ग ड्रेस पहनी है और बालों का सुंदर बन बना रखा है। एक्ट्रेस शांतनु के साथ मस्ती करने का एक मौका नहीं छोड़ रही हैं। जबकि, शांतनु ने शॉर्ट स्टाइलिश कुर्ता और पजामा पहना है, जो उन्हें इंडो-वेस्टर्न लुक दे रहा है। एक्टर भी ट्रेंड को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं।

बता दें कि अवनीत कौर और शांतनु महेश्वरी की फिल्म 'लव इन वियतनाम' 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और फिल्म को आईएमडी पर 9 रेटिंग मिली है। फिल्म एक लव स्टोरी है, जो पंजाब से शुरू होकर वियतनाम तक पहुंच जाती है।

फिल्म में अवनीत और शांतनु के अलावा खा नगन और फरीदा जलाल भी लीड रोल में हैं, जो पूरी फिल्म को लव ट्रायंगल में बदल देती हैं।

--आईएएनएस

पूजा/एबीएम