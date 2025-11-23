मनोरंजन

सोशल मीडिया से ब्रेक लेने जा रहे रोनित रॉय, फैंस को बताई वजह

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Nov 23, 2025, 06:59 AM

मुंबई, 22 नवंबर (आईएएनएस)। टीवी और फिल्मों में शानदार काम कर अच्छी खासी फैन-फॉलोइंग बनाने वाले एक्टर रोनित रॉय ने अचानक अपने फैंस को चौंकाते हुए सोशल मीडिया से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर उन्होंने फैंस को टोटल सोशल मीडिया सेपरेशन की जानकारी दी। एक लंबा-चौड़ा पोस्ट करते हुए रोनित ने बताया कि वह कुछ समय के लिए पूरी तरह डिजिटल वर्ल्ड से अलग होना चाहते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वह जल्द वापसी करेंगे।

रोनित ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने और नई शुरुआत करने की तैयारी में हैं। उन्होंने लिखा, “हेलो दोस्तों, मैं जो कहने जा रहा हूं, वो ढेरों प्यार और नरमी के साथ है। आप सब जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। मैं आपके पोस्ट्स देखता हूं, लाइक और कमेंट करता हूं और जितना हो सके रिप्लाई भी करता हूं। लेकिन अब मैं जिंदगी के उस मोड़ पर हूं, जहां मुझे अपने और अपने परिवार के लिए एक नए रास्ते की तलाश है। एक ऐसा रास्ता जो मुझे बेहतर इंसान, बेहतर रिश्ते और बेहतर एक्टर बनाए।”

उन्होंने आगे कहा, “यह रास्ता बिल्कुल नया है। पुरानी आदतों और आराम को छोड़कर आगे बढ़ना कंफर्ट के बाहर जरूर है, लेकिन जरूरी भी है। टोटल डिजिटल सेपरेशन मेरे लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने का रास्ता है। मैं एक नए रोनित को खोजना चाहता हूं, जिसे उम्मीद है आप सब और भी ज्यादा पसंद करेंगे।”

एक्टर ने फैंस से माफी मांगते हुए आगे लिखा, “कुछ समय के लिए (पता नहीं कितने समय के लिए) मुझे सोशल मीडिया पर बिल्कुल न दिखने के लिए माफ कर देना। आपका प्यार छोड़ना नामुमकिन है। जैसे ही पर्सनल लक्ष्य पूरे हो जाएंगे और नई अच्छी आदतें बन जाएंगी, मैं जरूर वापस आऊंगा। प्लीज मुझे मत भूलना। आप सभी को ढेरों प्यार।”

--आईएएनएस

एमटी/डीएससी

