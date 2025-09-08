सोशल मीडिया पर एक्सप्रेशन और स्टाइल से त्रिशा कर ने जीता फैंस का दिल, नए लुक से लगाया ग्लैमर का तड़का

मुंबई, 8 सितंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों तेजी से लोकप्रिय हो रही है और इसके साथ ही इस इंडस्ट्री से जुड़े सितारे भी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं। इनमें से एक नाम है त्रिशा कर मधु का, जो अपने बोल्ड लुक्स, बेबाक अंदाज और दमदार एक्टिंग की वजह से हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं।

वे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगातार रील्स और फोटोज पोस्ट करती रहती हैं, जिन्हें फैंस का जबरदस्त प्यार मिलता है। सोमवार को उन्होंने एक नया वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे एक भोजपुरी गाने पर लिप सिंक करती नजर आ रही हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं।

त्रिशा कर ने इस वीडियो में बेहद खूबसूरत पारंपरिक लुक अपनाया है। उन्होंने सिल्क की लाइट और डार्क पर्पल शेड की साड़ी पहनी हुई है, जो उन पर बेहद फब रही है। उनके इस पहनावे में खास बात यह है कि उन्होंने इसे बहुत आकर्षक ढंग से कैरी किया है। साड़ी के साथ उन्होंने सिल्वर ज्वेलरी पहनी है, जिसमें झुमके, चूड़ियां और एक सिंपल पेंडेंट शामिल है। बाल खुले हैं और हल्के मेकअप में उनका चेहरा दमक रहा है। उनके एक्सप्रेशन और हावभाव से लगता है कि वे न केवल इस गाने पर लिप्सिंक कर रही हैं, बल्कि उसे पूरी तरह महसूस भी कर रही हैं। उनकी एक्टिंग, आंखों के इशारे और बॉडी मूव्स वीडियो को और भी दिलचस्प बना रहे हैं।

वीडियो में त्रिशा कर 'जवानी 4 दिन के' गाने पर लिपसिंक कर रही है। इस गाने को श्रृष्टि भारती ने गाया है और इसके बोल इमरान भाई ने लिखे हैं। गाने का संगीत अंकुश कुमार ने तैयार किया है और इसे डायरेक्ट आजाद खान ने किया है।

वीडियो के कमेंट सेक्शन में फैंस त्रिशा कर की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

एक फैन ने लिखा, "आप तो दिल चुरा ले गईं।"

दूसरे फैन ने लिखा, "कितनी प्यारी लग रही हो।"

अन्य फैंस ने लिखा, ''हर बार कुछ नया लाती हो आप''

कुछ ने हार्ट और फायर इमोजी भेजकर अपना प्यार जाहिर किया।

