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संस्कृति, शक्ति और स्वैग के साथ बादशाह ने रिलीज किया 'टटीरी फिर से', हटाए सभी विवादित लिरिक्स

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 14, 2026, 02:28 PM

मुंबई, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। पंजाबी सिंगर बादशाह का 'टटीरी फिर से' रिलीज हो गया है। टटीरी के बैन के बाद सिंगर ने लिरिक्स में बदलाव करके गानों को दोबारा रिलीज किया है।

इस बार सिंगर ने हरियाणा की अनूठी संस्कृति को आधुनिक हिप-हॉप को मिलाकर गाना बनाने की कोशिश की है, और इस गाने के ट्रैक को राज्य स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियन सिमरन जागलान ने अपनी आवाज दी है।

बादशाह ने गाने को संस्कृति, ताकत और स्वैग का मिश्रण बताया और गाने को सिर्फ एक गाना नहीं, एक अलग ही एहसास बताया है। गाने में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। गाने के पहले रैप को हटा दिया गया है, जिसमें पहले लड़कियों को लेकर अपशब्द कहे गए थे। इसकी जगह सिंगर ने गाने के बैन के बाद अपने कमबैक को शब्दों में पिरोकर पेश किया है। गाने से स्कूल की ड्रेस में डांस कर रही लड़कियों को हटा दिया गया है और बस वाले सीन भी गायब हैं। गाने में हरियाणा के बुजुर्गों के स्वैग के साथ और कुछ नए डांस वीडियो को जोड़कर गाने को पूरा किया गया है।

पूरे गाने में सिंगर ने अपने कमबैक और जलवा दिखाने की बात की है। सोशल मीडिया पर गाने को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और फैंस भी गाने को हरियाणा का डांसिंग नंबर बता रहे हैं।

बता दें कि बादशाह के 'टटीरी' गाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया था कि उन्हें पहले सोशल मीडिया और फिर हरियाणा राज्य महिला आयोग के सामने पेश होकर माफी मांगनी पड़ी थी। गाने में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और बिना इजाजत के सरकारी स्कूल की ड्रेस और बसों का इस्तेमाल किया गया। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने सरकारी स्कूल की ड्रेस और सरकारी बसें प्रोवाइड कराने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की थी।

सिंगर के खिलाफ हरियाणा में दो जगह एफआईआर भी दर्ज हुई थी। रिलीज के कुछ दिन बाद ही गाने को सोशल मीडिया से बैन कर दिया गया। हालांकि तीन पहले ही बादशाह ने 'टटीरी फिर से' को रिलीज करने का ऐलान किया था। इससे पहले सिंगर ने लंदन के ओ-2 एरिना में भी परफॉर्म किया था, जिसकी डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई थी।

--आईएएनएस

पीएस/एएस

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