'सास-बहू और फ्लेमिंगो' के बेमिसाल 3 साल, मेकर्स ने शेयर किया एक्शन-पैक मोंटाज

मुंबई, 5 मई (आईएएनएस)। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी अलग पहचान बनाने वाली लोकप्रिय क्राइम-ड्रामा वेब सीरीज 'सास-बहू और फ्लेमिंगों' ने अपनी रिलीज के तीन साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर मेकर्स ने सीरीज की यादों को ताजा किया।

मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर सीरीज के कुछ सबसे दमदार और यादगार दृश्यों का मोंटाज वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने उस रोमांच और एक्शन को फिर से दिखाया है। वीडियो में सीरीज की मुख्य अभिनेत्री एक्शन अवतार में नजर आ रही हैं।

वीडियो पोस्ट कर उन्होंने लिखा, "खून, पसीने और मेहनत से अपना साम्राज्य खड़ा करने वाली रानियों के 3 साल पूरे।"

यह सीरीज उन महिलाओं की कहानी पर केंद्रीत थी, जो अवैध व्यापार के साम्राज्य को संभालने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती।

होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित यह सीरीज एक काल्पनिक गांव 'रक्तला' की कहानी पर केंद्रीत है। इसमें डिंपल कपाड़िया ने सावित्री (रानी बा) की मुख्य भूमिका निभाई है, जो बहुओं (राधिका मदान, ईशा तलवार, अंगिरा धर) के साथ मिलकर जड़ी-बूटियों की आड़ में ड्रग्स का कारोबार करती हैं। यह शो पारंपरिक 'सास-बहू' की छवि को तोड़कर उन्हें बंदूकों और साजिशों की दुनिया में एक नए अवतार में पेश करता है।

सीरीज में डिंपल कपाड़िया के साथ मंझे हुए कलाकारों की टोली शामिल हैं। इसमें राधिका मदान, ईशा तलवार, अंगिरा धर, दीपक डोबरियाल और नसीरुद्दीन शाह ने अभिनय किया है।

इस अतरंगी क्राइम थ्रिलर सीरीज की सास डिम्पल कपाड़िया हैं, जबकि बहुएं अंगिरा धर और ईशा तलवार हैं और बेटी राधिका मदान है। 'कॉकटेल' और 'फाइंडिंग फेनी' के बाद होमी के साथ डिम्पल का यह तीसरा प्रोजेक्ट था। यह सीरीज डिज्नी+हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है।

सीरीज को दर्शकों की तरफ से मिली-जुली लेकिन काफी हद तक सकारात्मक और उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली थी। होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित इस क्राइम ड्रामा को इसके अनूठे कथानक और दमदार अभिनय के लिए सराहा गया था।

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