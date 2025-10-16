सीरियल 'तुम से तुम तक' के 100 एपिसोड पूरे, मनाया गया जश्न

मुंबई, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। जी टीवी के सीरियल 'तुम से तुम तक' के 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं। इस सीरियल में बॉलीवुड अभिनेता शरद केलकर और निहारिका चौकसे मुख्य भूमिका निभाते हैं। दर्शकों को यह सीरियल पसंद आ रहा है।

इसके 100 एपिसोड पूरे होने पर सेट पर जश्न का माहौल था। इस अवसर पर सभी कलाकारों और क्रू मेंबर्स ने केक काटकर खुशी मनाई।

इस सीरियल में एक बड़े उद्योगपति आर्यवर्धन और अनु शर्मा की कहानी है। अनु शर्मा की काबिलियत से आकर्षित होकर आर्यवर्धन उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करता है। दोनों के बीच बहुत सारी असमानताएं हैं, फिर दोनों एक-दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। इस सीरियल में मध्यमवर्गीय लोगों के जीवन को बारीकी से दर्शाया गया है। यही इसकी यूएसपी है।

100 एपिसोड पूरे होने पर अभिनेता शरद केलकर ने कहा, "अब तक का यह सफर अद्भुत रहा है और दर्शकों के प्यार और समर्थन ने इसे वाकई यादगार बना दिया है। इस खास मौके पर मैं अपने दर्शकों को हमारे किरदारों से जुड़ने और उनकी कहानियों को साझा करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं वादा करता हूं कि इमोशन, हंसी और प्रेरणा से भरपूर और भी कई एपिसोड आने वाले हैं।"

शो की लीड एक्ट्रेस निहारिका चौकसे ने कहा, "तुम से तुम तक" के 100 एपिसोड पूरे होने का जश्न किसी सपने के हकीकत में बदलने सा लगता है। यह यात्रा अनु के जज्बे, उसकी सादगी, उसके सपनों और प्यार पर उसके अटूट यकीन को जीने की रही है। शरद सर को खास तौर पर शुक्रिया, जिनकी गाइडेंस और विनम्रता अनमोल साबित हुई है। हमारे दर्शकों, आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी असली ताकत रहा है। आगे भी ढेर सारी कहानियां, इमोशंस और खूबसूरत पल साथ बिताने की उम्मीद है।”

'तुम से तुम तक' ज़ी टीवी पर प्रसारित होता है। इसके लेटेस्ट एपिसोड की बात करें तो इसमें एक अनजान शख्स अनु का पीछा करता दिखाई दे रहा है। यह कौन है और उसका मकसद क्या है, आने वाले एपिसोड में इसका पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ जालंधर भी अनु से बदला लेने की फिराक में है।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम