सूर्या की एक्शन एंटरटेनर 'करुप्पु' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार

चेन्नई, 15 मई (आईएएनएस)। कई घंटों की बातचीत और लंबे इंतजार के बाद अभिनेता सूर्या की मोस्ट अवेटेड एक्शन एंटरटेनर 'करुप्पू' के निर्माताओं ने अब घोषणा की है कि यह बहुप्रतीक्षित फिल्म शुक्रवार को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिससे प्रशंसकों और फिल्म प्रेमियों को बहुत खुशी हुई है।

फिल्म का निर्माण करने वाली कंपनी ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने अपने एक्स टाइमलाइन पर पोस्ट करते हुए लिखा, "कुछ सफर ऐसे होते हैं जो न सिर्फ समय की, बल्कि दिल की भी परीक्षा लेते हैं। करप्पू का इंतजार करने वाले हर व्यक्ति से, फिल्म के बारे में लगातार पूछने वाले हर व्यक्ति से, चुप्पी और देरी के बावजूद हम पर विश्वास बनाए रखने वाले हर व्यक्ति से - हम माफी मांगते हैं और उससे भी बढ़कर, हम तहे दिल से आभारी हैं।"

पोस्ट में कहा गया, "हम जानते हैं कि यह इंतजार मुश्किल था। हम जानते हैं कि आपमें से कई लोगों ने इस फिल्म का इंतजार बहुत प्यार और उम्मीदों के साथ कर रहे हैं। हर देरी ने हमें भी बहुत परेशान किया। लेकिन हर बाधा के बावजूद, आपका समर्थन, आपके संदेश, आपका विश्वास और आपका असीम प्यार ही था जिसने इस सपने को जिंदा रखा।"

पोस्ट में आगे कहा गया, "आज, पूरी कृतज्ञता और भावुकता के साथ, हम आखिरकार कहते हैं: करप्पू दुनिया भर में रिलीज हो रही है! इस फिल्म में हमारा खून-पसीना, रातों की नींद हराम, संघर्ष और भावनाएं समाई हुई हैं। यह अब सिर्फ हमारी कहानी नहीं है - यह आप सभी की है जो इस सफर में हमारे साथ खड़े रहे। इंतजार करने के लिए धन्यवाद। विश्वास करने के लिए धन्यवाद। सिनेमाघरों में मिलते हैं!"

अभिनेता सूर्या ने भी अपने और फिल्म निर्माताओं के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, "प्रिय सभी... हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद! करुप्पू आज से!"

बता दें कि सूर्या की फिल्म 'करुप्पू', जो पहले गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, वित्तीय बाधाओं के कारण स्थगित कर दी गई। फिल्म की रिलीज सुनिश्चित करने के लिए निर्माताओं द्वारा की गई बातचीत सफल नहीं हुई, जिसके चलते निर्माताओं को गुरुवार के सुबह के शो रद्द करने पड़े।

ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने गुरुवार को अपनी एक्स टाइमलाइन पर फिल्म के निर्माता एसआर प्रभु द्वारा इस संबंध में की गई घोषणा को री-पोस्ट किया था। इसमें कहा गया था, "कुछ कारणों से करप्पू के सुबह 9 बजे के शो रद्द किए जा रहे हैं। हम सभी से तहे दिल से माफी मांगते हैं!"

फिल्म निर्माताओं ने गुरुवार को फिल्म की सुचारू रिलीज सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास जारी रखे, वहीं फिल्म के निर्देशक आरजे बालाजी ने उन सभी प्रशंसकों से माफी मांगी जो गुरुवार सुबह फिल्म का पहला शो देखने के लिए सिनेमाघरों में पहुंचे थे, लेकिन निराश होकर घर लौट गए।

फिल्म की रिलीज में देरी से निर्देशक काफी परेशान हो गए और रिलीज की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए भावुक हो गए। अपने इंस्टाग्राम पेज पर साझा किए गए वीडियो संदेश में निर्देशक आरजे बालाजी ने कहा, "मुझे खेद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम फिल्म सिर्फ इसलिए देखते हैं ताकि हम अपने मन, घर और जीवन की समस्याओं से बाहर निकल सकें। फिल्म देखना ही तनावपूर्ण बना देना और फिर फिल्म न देख पाना, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज शाम 6 बजे तक ये सभी समस्याएं हल हो जाएंगी और फिल्म रिलीज हो जाएगी।"

निर्देशक ने भावुक होकर कहा, "मैंने कई दिनों से इस बारे में सोचा है कि मेरी फिल्म 'करुप्पू' 14 मई को रिलीज होगी और एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। मैंने इसे साकार होते देखा है।"

आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, "मुझे पूरी उम्मीद है। आंसू आ रहे हैं। दर्द तो है, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भगवान सारी समस्याओं का समाधान करेंगे और आज ही फिल्म रिलीज करवा देंगे। बहुत से लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ त्याग दिया है। सूर्या सर ने बहुत कुछ दिया है। इसलिए देरी के लिए क्षमा चाहता हूं। आपको इतनी परेशानी देने के लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन ये सब मेहनत रंग लाएगी। फिल्म आज शाम रिलीज होगी और बहुत मनोरंजक होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको पसंद आएगी। भगवान हमारे साथ हैं। सब ठीक हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबको फिल्म पसंद आएगी। भगवान हम सबका भला करें।"

हालांकि, अब फिल्म निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज सुनिश्चित करने का एक तरीका ढूंढ लिया है और फिल्म शुक्रवार को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

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