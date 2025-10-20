सर्वानंद मायनेनी की अपकमिंग फिल्म का नाम है ‘बाइकर’, जारी हुआ पहला पोस्टर

चेन्नई, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता सर्वानंद मायनेनी की अपकमिंग फिल्म का नाम फाइनल हो गया है। दीपावली के अवसर पर फैंस को खुशखबरी देते हुए मेकर्स ने सोमवार को इसका पहला पोस्टर जारी किया।

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस फिल्म का नाम 'बाइकर' होगा। इसे अब तक 'सर्वा36' कहा जा रहा था। फिल्म का निर्देशन अभिलाष कंकरा कर रहे हैं।

अभिनेता सर्वानंद फिल्म में बाइक रेसर की भूमिका निभा रहे हैं। यह एक स्पोर्ट्स-ड्रामा होगी। फिल्म का निर्माण करने वाले प्रोडक्शन हाउस यूवी क्रिएशंस ने दीपावली के त्योहार के अवसर पर यह घोषणा की।

मेकर्स ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "‘सर्वा36’ का नाम अब बाइकर है। दीपावली के इस पावन अवसर पर हम कामना करते हैं कि आप जीवन की हर बाधा को पार करें और गौरव की ओर बढ़ें। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।"

फिल्म की टीम से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इसमें सर्वानंद एक कुशल मोटरसाइकिल रेसर के रूप में नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग अब अपने अंतिम चरण में है।

फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में चल रही है। सर्वानंद और फिल्म की टीम रेस से जुड़े कुछ अहम सीन फिल्मा रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म में कुछ शानदार स्टंट होंगे, जो इसका मुख्य आकर्षण होंगे। यह ऐसे स्टंट होंगे जो दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखे होंगे।

'बाइकर' में मालविका नायर उनके अपोजिट दिखाई देंगी। जाने-माने कलाकार ब्रह्माजी और अतुल कुलकर्णी भी अहम भूमिका निभाएंगे। सूत्रों का कहना है कि यह तीन पीढ़ियों से जुड़े एक परिवार की रोमांचक कहानी है, जो 90 और 2000 के दशक की बाइक रेसिंग की दुनिया दिखाएगी।

'बाइकर' का छायांकन जाने-माने कैमरामैन जे. युवराज ने किया है। फिल्म का संगीत प्रसिद्ध तमिल संगीत निर्देशक घिबरन ने दिया है। अनिल कुमार पी. फिल्म के एडिटर हैं, और एन. संदीप इसके कार्यकारी निर्माता हैं। राजीवन प्रोडक्शन डिजाइनर हैं, और ए. पन्नीरसेल्वम कला निर्देशक हैं। पहला पोस्टर जारी हो गया है, और जल्द ही इसकी रिलीज डेट भी जारी की जाएगी।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम