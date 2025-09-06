'सर्टिफाइड मसाला'... ऑफ शोल्डर ड्रेस में निधि झा का ग्लैमरस लुक देखकर दीवाने हुए फैंस

मुंबई, 6 सितंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की अदाकारा निधि झा एक बार फिर अपने अंदाज और फैशन सेंस से सुर्खियों में हैं। अपने अभिनय और बेबाक व्यक्तित्व के लिए पहचानी जाने वाली निधि झा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी हर पोस्ट को हजारों लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं।

इंस्टाग्राम पर उनके 15 लाख फॉलोवर हैं। शनिवार को उन्होंने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उनका जबरदस्त लुक देखने को मिल रहा है। इस फोटो पर उनका कैप्शन भी फैंस का ध्यान खींच रहा है।

इस तस्वीर में निधि झा एक गोल्डन कलर की ऑफ-शोल्डर वाली लॉन्ग ड्रेस पहने हुए दिखाई दे रही हैं, जो उन्हें अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। एक्ट्रेस ने अपने बालों को खुला रखा है, जो एक तरफ से चेहरे पर गिर रहे हैं, जिसमें वह और भी ग्लैमरस दिखाई दे रही हैं।

उन्होंने स्टाइलिश सनग्लासेस कैरी किया है और होंठों पर रेड शेड की लिपस्टिक उनके पूरे लुक को और निखार रही है।

उन्होंने इस तस्वीर पर मिर्च और हार्ट वाले इमोजी के साथ कैप्शन लिखा, '' सर्टिफाइड स्पाइस, हैंडल विथ केयर'। कैप्शन में उनका आत्मविश्वास और बोल्ड अंदाज दिखाई दे रहा है।

इस पोस्ट पर उनके चाहने वाले जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा होगा, ''आप तो सच में तीखी हैं, स्क्रीन पर भी और रियल लाइफ में भी!''

दूसरे ने लिखा, ''इतनी खूबसूरत लग रही हो कि नजरें हटाना मुश्किल है।''

एक अन्य ने लिखा, "लूलिया जी, आप तो हर बार स्टाइल से खेल जाती हैं!" वहीं कुछ फैंस ने हार्ट और फायर इमोजी के जरिए उनकी तारीफ की।

निधि झा को उनके फैंस 'लूलिया गर्ल' के नाम से बुलाते हैं। उन्होंने पावर स्टार पवन सिंह के गाने 'लूलिया का मांगेले' में जबरदस्त परफॉर्म किया था, जिसके बाद से दर्शकों ने उन्हें 'लूलिया गर्ल' का टैग दे दिया।

निधि झा ने गदर, जिद्दी, कसम पैदा करने वाले की, स्वर्ग, सत्या समेत कई भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा निधि क्राइम पेट्रोल और बालिका वधु समेत कई टीवी शो में भी काम चुकी हैं।

--आईएएनएस

पीके/वीसी