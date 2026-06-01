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सुरेश त्रिवेणी आगामी फिल्म 'मां बहन' को लेकर बोले- कहानी में सहजता से फिट हुआ यह नाम

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 01, 2026, 09:18 AM

मुंबई, 1 जून (आईएएनएस)। निर्देशक सुरेश त्रिवेणी की आगामी फिल्म 'मां बहन' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म के शीर्षक को लेकर निर्देशक का कहना है कि यह नाम पॉपुलर कल्चर से प्रेरित है। उन्होंने यह नाम इसलिए चुना क्योंकि यह फिल्म की कहानी के साथ बेहद सहजता से मेल खाता है।

निर्देशक ने फिल्म के नाम को लेकर कहा कि यह पॉपुलर कल्चर से प्रेरित है और इसे इसलिए रखा गया क्योंकि यह कहानी में स्वाभाविक रूप से फिट बैठता है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह पॉपुलर कल्चर का ही एक हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से हमने इसे प्रस्तुत किया, वह कुछ अलग है।"

निर्देशक ने एक पुराना किस्सा साझा करते हुए बताया, "सच कहूं तो शुरुआत में फिल्म का नाम कुछ और था, लेकिन जब मैंने अपने लेखक के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तो पॉपुलर कल्चर में मौजूद कई चीजें एक खास तरीके से कहानी के साथ खूबसूरती से जुड़ने लगीं। तभी मैंने तय किया कि हम इन्हीं नामों को बनाए रखेंगे।"

उन्होंने यह भी बताया कि नामों की जानी-पहचानी प्रकृति दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में मदद कर सकती है। उन्होंने कहा, "कोई भी ऐसी चीज जो दर्शकों का थोड़ा भी ध्यान खींच सके, उसकी ओर जाने में क्या हर्ज है? फीचर फिल्मों में आने से पहले मैंने विज्ञापनों और शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन करते हुए एक सफल करियर बनाया था।"

फिल्म में माधुरी दीक्षित ने रेखा नाम की महिला का किरदार निभाया है, जबकि तृप्ति डिमरी भी फिल्म का मुख्य हिस्सा हैं। फिल्म में इस तरह के नाम रखे जाने को लेकर निर्देशक का कहना है कि ये लेखन प्रक्रिया के दौरान स्वाभाविक रूप से सामने आए।

माधुरी दीक्षित की फिल्म 'मां बहन' एक ब्लैक क्राइम-कॉमेडी है। यह कोई पारंपरिक पारिवारिक ड्रामा नहीं, बल्कि एक अराजक और मनोरंजक मर्डर मिस्ट्री है।

फिल्म की कहानी तीन महिलाओं- रेखा और उनकी दो बेटियों, जया और सुषमा के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म का निर्देशन सुरेश त्रिवेणी ने किया है, जबकि इसका निर्माण विक्रम मल्होत्रा और सुरेश त्रिवेणी ने अबंडेंटिया एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के बैनर तले किया है।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

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