सरगुन मेहता और हार्डी संधू की 'तितलियां' ने जीता दिल, मनोरंजन जगत में बनाया मुकाम

मुंबई, 5 सितंबर (आईएएनएस)। सरगुन मेहता और हार्डी संधू ने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से मनोरंजन जगत में विशेष स्थान हासिल किया है। दोनों ही पंजाबी और हिंदी मनोरंजन उद्योग में अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं। सरगुन मेहता, एक मशहूर अभिनेत्री और मॉडल हैं, जिन्होंने टेलीविजन और पंजाबी सिनेमा में अपनी छाप छोड़ी है। जबकि हार्डी संधू एक गायक, अभिनेता और पूर्व क्रिकेटर हैं, जिन्होंने गायन और अभिनय में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। दोनों की जोड़ी ने कई मौकों पर प्रशंसकों का ध्यान खींचा है, खासकर उनके सुपरहिट गीत 'तितलियां' में।

6 सितंबर 1986 को चंडीगढ़ में जन्मीं सरगुन मेहता ने अपने करियर की शुरुआत कॉलेज के दौरान थिएटर से की थी। 2009 में टीवी शो '12/24 करोल बाग' से उन्होंने टेलीविजन में डेब्यू किया। उनके करियर को असली पहचान मिली 'फुलवा' (2011-2012) से, जिसने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा दिलाई।

इसके बाद 'क्या हुआ तेरा वादा' और 'बालिका वधू' जैसे धारावाहिकों में उनके अभिनय ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बनाया। सरगुन ने 2014 में रियलिटी शो 'बिग बॉस 8' में भी हिस्सा लिया। पंजाबी सिनेमा में उनकी शुरुआत 2015 की फिल्म 'अंग्रेज' से हुई, जिसके लिए उन्हें पीटीसी पंजाबी फिल्म अवॉर्ड मिला। उनकी फिल्में 'लव पंजाब' (2016) और 'लाहौरिए' (2017) ने उन्हें दो फिल्मफेयर अवॉर्ड्स (पंजाबी) दिलाए।

वहीं, हार्डी संधू का जन्म 6 सितंबर 1988 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। उनका असली नाम हरदविंदर सिंह संधू है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक क्रिकेटर के रूप में की थी। वह 2004 के अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन कोहनी की चोट के कारण 2007 में क्रिकेट छोड़ना पड़ा।

इसके बाद उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपना कदम रखा और 2011 में अपना पहला एल्बम 'दिस इज हार्डी संधू' रिलीज किया। उनके गीत 'सोच' (2013) और 'जोकर' (2014) ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया। 'सोच' को बॉलीवुड फिल्म 'एयरलिफ्ट' (2016) में रीमेक किया गया। हार्डी ने 2014 में पंजाबी फिल्म 'यारां दा कैचअप' से अभिनय में डेब्यू किया और 2021 में फिल्म '83' में क्रिकेटर मदन लाल की भूमिका निभाकर बॉलीवुड में कदम रखा।

सरगुन मेहता और हार्डी संधू की जोड़ी ने 2020 में रिलीज हुए गीत 'तितलियां' में धूम मचाई। इस गाने को अफसाना खान ने गाया और जानी ने लिखा, जिसे रिकॉर्ड करोड़ों लोगों ने देखा। इस गाने ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और दोनों की केमिस्ट्री को खूब सराहा गया।

दोनों के निजी जीवन की बात करें तो जहां एक और सरगुन मेहता ने अपने '12/24 करोल बाग' के सह-कलाकार रवि दुबे से 2013 में शादी की, वहीं दूसरी ओर हार्डी संधू की शादी जेनिथ संधू से हुई, जो उनके गीत 'बैकबोन' में भी नजर आईं।

