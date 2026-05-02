सरबजीत की पुण्यतिथि पर छलका रणदीप हुड्डा का दर्द, बोले- कुछ किरदार फिल्म के साथ खत्म नहीं होते

मुंबई, 2 मई (आईएएनएस)। सरबजीत सिंह की पुण्यतिथि पर अभिनेता रणदीप हुड्डा ने मंगलवार को इंस्टाग्राम के जरिए उनके लिए एक भावुक पोस्ट शेयर किया। अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर सरबजीत के लिए एक नोट शेयर किया। उन्होंने इसके जरिए सरबजीत के साहस और उनके परिवार के संघर्ष को नमन किया है।

रणदीप हुड्डा ने लिखा, "सरबजीत की कहानी ने मेरी पूरी जिंदगी और नजरिए को बदल कर रख दिया, जिस काम की शुरुआत महज एक फिल्म की तैयारी के तौर पर हुई थी, तो वह धीरे धीरे मेरे लिए एक गहरा और व्यक्तिगत अनुभव बन गया।

अभिनेता ने बताया कि सरबजीत का किरदार निभाते समय उन्होंने उस दर्द, खामोशी और हिम्मत को महसूस किया, जिससे सरबजीत सालों तक गुजरे थे।

रणदीप हुड्डा ने अपनी इस पोस्ट में सरबजीत की बहन दलवीर कौर और पत्नी सुखप्रीत को भी याद किया। रणदीप हुड्डा ने लिखा, "इन दोनों महिलाओं ने सरबजीत को न्याय दिलाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी। हालांकि, अब ये दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इनका साहस हमेशा मिसाल रहेगा।"

अभिनेता ने संतोष व्यक्त करते हुए लिखा, "सरबजीत, आपकी यादें आज भी आपकी बेटियों स्वप्नदीप और पूनम के जरिए जिंदा हैं, जो आज अपने परिवार के साथ एक अच्छी और सुकून भरी जिंदगी जी रही हैं। इसमें शायद एक शांत सा सुकून है, जो हर उस परिवार को मिलना चाहिए जिसने इतना दर्द सहा हो।"

उन्होंने लिखा कि इतना दर्द सहने के बाद हर परिवार को ऐसा ही सुकून मिलना चाहिए।

रणदीप हुड्डा ने सरबजीत को सम्मान देते हुए लिखा, "कई साल बीत गए, लेकिन आपकी कहानी आज भी मेरे साथ है। कुछ किरदार फिल्म के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन आप कभी नहीं गए। आज आपको सम्मान और भारी दिल के साथ याद कर रहा हूं। आप हमेशा याद रहेंगे। 'ऊं शांति'।"

2016 की फिल्म 'सरबजीत' में रणदीप हुड्डा ने मुख्य भूमिका (सरबजीत सिंह) निभाई थी, जो पाकिस्तान की जेल में बंद एक भारतीय किसान की सच्ची कहानी पर आधारित है। सरबजीत की बहन दलबीर कौर, जिन्होंने अपने भाई को जेल से छुड़ाने के लिए लंबा संघर्ष किया, वे रणदीप की एक्टिंग से बहुत प्रभावित थीं और उन्हें वास्तविक भाई की तरह प्यार करती थीं।

जून 2022 में दलबीर कौर के निधन के बाद, रणदीप हुड्डा ने मुंबई से पंजाब जाकर उनका अंतिम संस्कार किया था।

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