'साराभाई वर्सेस साराभाई' के साथी कलाकारों ने गाना गाकर सतीश शाह को दी अंतिम विदाई, आंखें हुईं नम

दिल्ली, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर सतीश शाह रविवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके अंतिम दर्शन के लिए बॉलीवुड और टीवी की कई बड़ी हस्तियां श्मशान घाट पहुंचीं।

सतीश शाह के ऑनस्क्रीन बेटे का रोल निभाने वाले एक्टर राकेश कुमार ने अंतिम संस्कार का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके साथी कलाकार 'साराभाई वर्सेस साराभाई' का गाना गाते दिख रहे हैं और सभी की आंखें नम हैं।

टीवी कॉमेडी शो 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में सतीश शाह के बेटे रोसेश का रोल एक्टर राकेश कुमार ने निभाया था। अभिनेता को सतीश शाह के अंतिम संस्कार के दौरान काफी इमोशनल देखा गया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो किया, जिसमें रुपाली गांगुली, सुमित राघवन, देवेन भोजानी और कुछ अन्य लोग भी दिख रहे हैं। वीडियो के कैप्शन में राकेश ने लिखा, "अंतिम अलविदा… साराभाई गाने के बिना पूरा नहीं हो सकता था… इंदु अमर रहे… काका, क्या आपने सुना… मैंने भी गाने की कोशिश की।"

भले ही साराभाई के सभी कलाकार गाना गा रहे हैं, लेकिन सभी की आंखें नम हैं। शो का ये गाना एक्टर सतीश को संपूर्ण और भावपूर्ण श्रद्धांजलि है।

सिडकॉम 'साराभाई वर्सेस साराभाई' बहुत पॉपुलर शो था, जो साल 2004 में आया था। शो में सतीश शाह ने इंदु का रोल प्ले किया था।

माया (रत्ना पाठक शाह) उनकी पत्नी बनी थीं। इंदु शुगर के पेशेंट थे और अपने ही बेटे रोसेश को परेशान करते थे। रोसेश को कविता लिखने और पढ़ने का शौक था और इंदु हमेशा उन्हें नाराज कर देते थे, जिससे वे घर छोड़कर चले जाते थे। यह शो इतना हिट हुआ था कि 2017 में "साराभाई वर्सेस साराभाई: टेक 2" लाया गया, जिसे हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया गया।

सतीश शाह ने सिर्फ छोटे पर्दे पर ही नहीं बल्कि फिल्मों में काम करके भी फैंस का दिल जीता। उन्होंने करियर की शुरुआत 1970 में आई फिल्म 'भगवान परशुराम" से की थी, जिसके बाद वो साल 1978 में आई फिल्म 'अजीब दास्तान' में दिखे। दोनों ही फिल्मों में एक्टर ने काम तो किया लेकिन पहचान नहीं मिली। 1983 की फिल्म 'जाने भी दो यारों' में काम करते सतीश शाह को इंडस्ट्री में पहचाना जाने लगा और वो देखते ही देखते कॉमेडी किंग बन गए।

