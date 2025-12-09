मनोरंजन

सुरभि चंदना को 'वूमेनप्रेन्योर इंडिया अवॉर्ड' मिला, कहा- हर हार ने मुझे नया रास्ता दिखाया

Dec 09, 2025

मुंबई, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। टेलीविजन इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री सुरभि चंदना ने एक से बढ़कर एक धारावाहिकों में काम कर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है।

अभिनेत्री को हाल ही में 'वूमेन प्रेन्योर इंडिया अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। इसकी बात की जानकारी सुरभि ने पोस्ट के जरिए दी।

सुरभि चंदना ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा कि यह सम्मान उनके लिए एक शांत सा पल है, जबकि उनका पूरा करियर शांत नहीं रहा है।

उन्होंने लिखा, "एक्टिंग के अलावा मैंने अपना म्यूजिक लेबल फील गुड ऑरिजिनल शुरू किया और अब द सेम ब्रैंड के साथ नई कहानियां बनाने की कोशिश कर रही हूं। इन नए रास्तों ने मुझे अंदर से बदल दिया है।"

अभिनेत्री ने बताया कि इस सफर में चलना बिल्कुल आसान नहीं था। उन्होंने लिखा, "इस सफर को तय करने पर कई बार मुझे खुद पर शक हुआ, कई बार फिर से शुरुआत करनी पड़ी और कई बार ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और चलती रही, अपना रास्ता बनाती गई।"

अभिनेत्री ने बताया कि जीवन में आई हर मुश्किल, नाकामी ने उन्हें बदला और हर छोटी जीत ने याद दिलाया कि यह सफर क्यों शुरू किया था?

उन्होंने आखिर में लिखा, "मैं इस सम्मान के लिए आभारी हूं, और उन कदमों के लिए, जो मुझे जमीन से जुड़ा महसूस कराती हैं। मैं जीवन में आने वाली कहानियों के लिए उत्साहित हूं।"

अभिनेत्री ने 'कुबूल है,' 'इश्कबाज,' और 'नागिन-5' जैसे धारावाहिकों में काम किया है, लेकिन अब उन्होंने टीवी की दुनिया से थोड़ी दूरी बनाते हुए प्रोडक्शन में कदम रखा है।

उन्होंने प्रोडक्शन हाउस 'फील गुड ऑरिजनल्स' के बैनर तले सॉन्ग 'फर्जी' रिलीज किया था। गाने में टीवी की जानी-पहचानी एक्ट्रेस शाइनी दोशी और अभिनेता विशाल आदित्य सिंह नजर आए थे।

