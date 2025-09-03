मनोरंजन

सुरभि चंदना के म्यूजिक वीडियो 'फर्जी' का टीजर हुआ जारी, अधूरी मोहब्बत का छलकेगा दर्द

Sep 03, 2025, 04:04 PM

मुंबई, 3 सितंबर (आईएएनएस)। टीवी की दुनिया की मशहूर अभिनेत्री सुरभि चंदना अब एक्टिंग के साथ-साथ प्रोडक्शन की दुनिया में भी कदम रख चुकी हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस 'फील गुड ओरिजनल्स' के बैनर तले एक नया म्यूजिक वीडियो 'फर्जी' बनाया है, जिसका टीजर बुधवार को सामने आया है। इस गाने में टीवी की जानी-पहचानी एक्ट्रेस शाइनी दोशी और अभिनेता विशाल आदित्य सिंह नजर आने वाले हैं।

गाने का टीजर सुरभि ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है, जिसमें एक अधूरी मोहब्बत और टूटे रिश्ते की झलक दिखाई गई है।

टीजर की शुरुआत में ही दर्शकों का ध्यान शाइनी दोशी की दर्द भरी आवाज अपनी ओर खींचती है। वह कहती हैं, "अगर हमें छोड़कर तुम खुश हो, तो शिकायत कैसी... अगर हम तुम्हें खुशी भी न दें, तो मोहब्बत कैसी।" इसके बाद विशाल आदित्य सिंह सामने आते हैं, जिनकी आंखों में गहराई और दर्द साफ झलकता है। वह बोलते हैं, "शायद किस्मत का यही इशारा था, और तुम्हें भी तो यही गवारा था। मैंने वो खोया, जो कभी मेरा था ही नहीं... तुमने वो खोया, जो सिर्फ तुम्हारा था।"

इसके आगे विशाल कहते हैं, "तुम मेरी कहानी का वो किस्सा हो, जिसे मैं कभी मिटा नहीं सकता।" जवाब में शाइनी दोशी कहती हैं, "और तुम मेरी कहानी की वो गलती हो, जिसे मैं माफ नहीं कर सकती।"

टीजर आगे बढ़ता है और डायलॉग और भी तीखे होते जाते हैं। विशाल कहते हैं, "तुम मेरी बर्बादी थी।" इस पर शाइनी जवाब देती हैं, "और तुम मेरी सजा।" रिश्ते में आई कड़वाहट को बखूबी दिखाते हुए, दोनों के लाइन्स दिल को छू जाते हैं।

विशाल कहते हैं, ''तुम मेरी दुआओं में थीं,'' जिस पर शाइनी कहती हैं, ''तुम मेरी बददुआ।'' दर्द और गुस्से से भरे रिश्ते को लेकर विशाल कहते हैं, ''तुमने मुझे धोखा दिया,'' और शाइनी कहती हैं, ''और तुमने तन्हाइयां।''

टीजर के आखिर में विशाल कहते हैं, ''तुम नकली थीं।'' इस पर शाइनी का जवाब होता है, ''और तुम फर्जी।'' इसके बाद म्यूजिक शुरू होता है और गाने की कुछ लाइनें भी सुनाई देती हैं, जो इस अधूरी मोहब्बत की कहानी को और भी भावुक बना देती हैं।

इस टीजर को साझा करते हुए सुरभि चंदना ने कैप्शन में लिखा है, ''महसूस कीजिए 'फर्जी' की दुनिया। वे आमने-सामने बैठे हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी कभी खत्म नहीं हो सकती। जो कभी प्यार था, अब सिर्फ टूटे हुए ख्वाब हैं। उसकी आंखों में पश्चाताप है, उसकी आंखों में जख्म। साथ हैं, फिर भी बिखरे हुए। यही है 'फर्जी' की दुनिया। अब फैसला आपका है—किसका साथ देंगे आप?''

इस टीजर ने दर्शकों में गाने को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। यह गाना 6 सितंबर को 'फील गुड ओरिजनल्स' के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगा।

--आईएएनएस

पीके/एएस

