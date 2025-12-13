सारा अर्जुन के डेब्यू पर भावुक हुए पिता राज अर्जुन, शेयर किए जज्बात

मुंबई, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। अभिनेता राज अर्जुन फिल्म इंडस्ट्री का जाना-माना नाम है। उन्होंने हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ सिनेमा तक अपने अभिनय का परचम लहराया है। वहीं, उनकी बेटी सारा अर्जुन भी अब बॉलीवुड में फिल्म 'धुरंधर' से डेब्यू कर चुकी हैं।

फिल्म रिलीज के बाद पूरी स्टार कास्ट के साथ सारा की भी खूब तारीफें हो रही हैं। अपनी बेटी की मेहनत देख अभिनेता फूले नहीं समा रहे हैं। बेटी की सफलता से खुश पिता राज अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर सारा के साथ तस्वीरें शेयर कीं, जिनके साथ उन्होंने लिखा कि यह सिर्फ सारा की जीत नहीं, बल्कि पिता-बेटी का एक रूहानी सफर है। अभिनेता ने बताया कि सारा बचपन से ही उन्हें एक बेहतरीन इंसान और कलाकार बनाने में लगी रही है।

अभिनेता ने सारा के बचपन का एक दिलचस्प किस्सा शेयर करते हुए लिखा, "साल 2016 की बात है, जब मैं सारा को आराम नगर में मुकेश छाबड़ा सर के ऑफिस में ऑडिशन दिलाने के लिए गया था। वह जब अंदर ऑडिशन के लिए गई, तो मैं बाहर खड़ा था। तभी मेरे पास मुकेश जी आए और कहा कि 'राज भाई, एक फिल्म कर रहा हूं, 'सीक्रेट सुपरस्टार,' आप भी ऑडिशन दे दीजिए।' यानी दरवाजा सारा के लिए खुला था, लेकिन किस्मत मेरे लिए भी खुल गई।"

अभिनेता का कहना है कि अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है कि बेटियां पिता का हाथ पकड़कर चलती हैं, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ है। मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचा हूं। उन्होंने लिखा, "पहले मैं सारा को संभालता था, लेकिन अब वह मुझे संभाल रही है। सारा में एक अजीब-सा ठहराव है, तहजीब है, रूहानी सादगी है, और साथ ही आग भी है। वह कभी समझाती है, कभी थाम लेती है और कभी एक नजर से मेरे अंदर के तूफान को शांत कर देती है।"

उन्होंने आखिरी में लिखा, "अब सारा धुरंधर में अपने अभिनय की चमक बिखेर रही है, तो मेरा दिल कहता है, जिसे मैंने कभी थामे रखा था, आज वह मुझे थामकर उड़ान भर रही है।

उन्होंने लिखा कि "मेरी बेटी मेरी ताकत और खूबसूरत मोड़ है। उसकी जीत किसी शोर से नहीं, बल्कि मोहब्बत से लिखी गई है और मेरी कहानी की हर रोशनी का नाम सिर्फ सारा है।"

