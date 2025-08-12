सारा अली खान के जन्मदिन पर बुआ सबा और सोहा ने लुटाया प्यार, करीना ने भी दी शुभकामनाएं

मुंबई, 12 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री सारा अली खान मंगलवार को अपना 30वां जन्मदिन मना रही हैं। इस खास मौके पर उनके परिवार वाले और उनके दोस्त उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं भेज रहे हैं।

इस कड़ी में अभिनेत्री की बड़ी बुआ सबा अली खान ने इंस्टाग्राम पर उनकी बचपन से लेकर बड़े होने तक की तस्वीरें पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "मेरी प्यारी नन्हीं शरारती बच्ची, अब एक स्टार बन गई है। मैंने तुम्हें शरारती बच्ची से लेकर मेहनती, खूबसूरत, समझदार और वफादार लड़की में बदलते देखा है, जिसे मैं गर्व से अपनी भतीजी कहती हूं। तुम एक ओवर प्रोटेक्टिव बहन, प्यारी बेटी और एक अच्छी दोस्त भी हो, जिसे जानने का मौका मुझे मिला है। कभी-कभी तो मैं तुम्हें हैरानी से देखती हूं और भूल जाती हूं कि मैं तुम्हारी बुआ हूं। तुमसे बहुत प्यार करती हूं और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।"

अभिनेत्री करीना कपूर खान ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर एक मोनोक्रोम फैमिली फोटो पोस्ट की, जिसमें करीना और सारा के साथ सैफ और इब्राहिम नजर आ रहे हैं। बेबो ने इसे कैप्शन दिया, "हैप्पी बर्थडे डार्लिंग सारा अली खान।"

इसके बाद सारा की छोटी बुआ सोहा अली खान ने भी सारा को बर्थडे विश करते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें सारा, सोहा और शर्मिला टैगोर बात करते नजर आ रहे हैं। सोहा ने वीडियो को पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "हैप्पी बर्थडे सारा! हमेशा इतनी प्यारी और सुंदर बातें करने के लिए उत्साहित रहो! हैप्पी बर्थडे सारा अली खान।"

सारा के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'केदारनाथ' से की थी, इसके बाद उन्होंने 'सिम्बा', 'अतरंगी रे', 'जरा हटके जरा बचके', 'गैसलाइट', और 'स्काई फोर्स' में काम किया था। वह हाल ही में अनुराग बसु द्वारा निर्देशित 'मेट्रो... इन दिनों' में नजर आईं। इसके अलावा, वह आयुष्मान खुराना के साथ धर्मा प्रोडक्शंस के तहत बन रही एक नई स्पाई कॉमेडी फिल्म के लिए काम कर रही हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एएस