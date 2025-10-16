Sapna Choudhary : सपना चौधरी ने नसीहत देने वालों को दिया जवाब, कहा- मेरी जगह आइए और सह के दिखाइए

मुंबई: हरियाणवी डांसर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मशहूर शख्सियत सपना चौधरी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इस बार वजह बना है उनका एक इंस्टाग्राम वीडियो, जिसमें वो पारंपरिक पटियाला सूट पहनकर गलियों में बड़े दिलकश अंदाज में घूमती नजर आ रही हैं। वीडियो में उनका देसी अंदाज लोगों को खासा पसंद आ रहा है।

सपना चौधरी अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने डांस वीडियोज, शायरी और देसी लुक्स साझा करती रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए दिल की बात भी साझा की है।

सपना चौधरी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह बेबी पिंक कलर का खूबसूरत पटियाला सूट पहने हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में वह बड़ी सादगी के साथ गलियों में घूमती दिख रही हैं। उनका देसी लुक सभी फैंस को काफी पसंद आ रहा है। इस वीडियो के कैप्शन में सपना ने उन लोगों को कड़ा जवाब दिया, जो उन्हें ट्रोल करते रहते हैं या फिर सलाह देते हैं।

अपने इंस्टा पोस्ट के कैप्शन में सपना ने लिखा, "मुझे सबर (सब्र) करने की नसीहत न दीजिए, मेरी जगह आइए और सह के दिखाइए।"

इस वीडियो में सपना ने बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर 90 के दशक की हिट फिल्म 'अजय' का सुपरहिट गाना 'छम्मक छल्लो जरा धीरे चलो' को चुना, जिसे मशहूर गायक कुमार सानू ने गाया है। इस गाने को सनी देओल और करिश्मा कपूर पर फिल्माया गया है और इसका संगीत आनंद-मिलिंद ने तैयार किया, जबकि बोल समीर ने लिखे हैं।

बात करें सपना चौधरी के करियर की बात करें, तो उन्होंने बहुत कम उम्र में स्टेज परफॉर्मेंस शुरू की थी। हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ काम करना शुरू किया और फिर रागनी पार्टियों में हिस्सा लेने लगीं। उनका पहला बड़ा ब्रेक 'सॉलिड बॉडी रै' गाने से मिला, जिसके बाद वो घर-घर में पहचानी जाने लगीं। इसके बाद सपना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

उन्होंने बिग बॉस सीजन 11 में हिस्सा लिया, जिससे उन्हें देशभर में पहचान मिली। फिर बॉलीवुड फिल्मों में भी उन्होंने आइटम सॉन्ग किए और अपनी अलग छाप छोड़ी। 'नानू की जानू', 'वीरे की वेडिंग', और 'भांगओवर' जैसी फिल्मों में उनके डांस नंबर काफी चर्चा में रहे।