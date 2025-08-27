मनोरंजन

Sapna Choudhary: जाह्नवी के बाद अब सपना चौधरी का 'लाल साड़ी' लुक सोशल मीडिया पर छाया, पल्लू ने खींचा लोगों का ध्यान

सपना चौधरी का लाल साड़ी लुक सोशल मीडिया पर वायरल
Aug 27, 2025, 11:13 AM
मुंबई:  इन दिनों फैशन की दुनिया में लाल साड़ी एक बार फिर ट्रेंड में आ गई है। सोशल मीडिया पर लगातार इसका क्रेज देखा जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर हाल ही में 'लाल कलर की साड़ी' गाने में नजर आई थीं, जिसने इंटरनेट पर खूब धमाल मचाया। इस गाने के बाद से ही रेड साड़ी का क्रेज और भी बढ़ गया है। अब हर कोई इस लुक को अपना रहा है। आम लड़कियों से लेकर फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियों तक, हर कोई इस ट्रेंड को फॉलो करता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में हरियाणवी क्वीन सपना चौधरी भी शामिल हो गई हैं। सपना ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह लाल साड़ी पहनकर बेहद खास अंदाज में नजर आ रही हैं।

वीडियो में सपना चौधरी की लाल साड़ी यूं तो दिखने में बेहद साधारण है, लेकिन इसके पल्लू में सफेद रंग के हार्ट शेप के झालर लटकते हुए नजर आ रहे हैं, जो इसे खास बनाते हैं। साड़ी का ये डिजाइन सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। यही नहीं, सपना ने इसके साथ जो ब्लाउज पहना है, वह भी काफी स्टाइलिश है। रेड और वाइट कलर के इस ब्लाउज में कॉलर पूरी तरह से लाल रंग का है और पूरे ब्लाउज पर छोटे-छोटे दिल के शेप बने हुए हैं। इस लुक को पूरा करने के लिए सपना ने अपने बालों का खूबसूरत सा जूड़ा बनाया है, कानों में स्टाइलिश ईयररिंग्स पहने हैं और माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाई है, जो उनके पारंपरिक लुक में चार चांद लगा रही है।

अपनी इस वीडियो में उन्होंने अपना ही नया गाना 'सुथरी' का इस्तेमाल किया। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सपना ने लिखा, "लाल साड़ी में एक शान, हर कदम पर एक कहानी।"

बता दें कि हरियाणवी गाना 'सुथरी' को सोमवीर कथूरवाल ने गाया है। इस गाने में सपना चौधरी और यश बैला की जोड़ी है, जो कि हरियाणवी म्यूजिक लवर्स के बीच काफी लोकप्रिय है। गाने के बोल नवीन विशु बाबा ने लिखे हैं, जबकि इसका म्यूजिक आर.के. क्रू ने तैयार किया है। गाने का डायरेक्शन साहिल संधू ने किया है और यह गाना देसी गीत म्यूजिक लेबल के बैनर तले रिलीज हुआ है।

 

 

