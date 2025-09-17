Sapna Chaudhary Instagram : 'मैं कागज बेरंग'... सपना चौधरी के नए फोटोशूट और शायरी ने जीता दिल

मुंबई: हरियाणा की मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। अपने अनोखे डांस स्टाइल और दमदार अंदाज से उन्होंने लाखों दिलों में खास जगह बनाई हुई है। सोशल मीडिया पर भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, और उनकी हर एक पोस्ट का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं।

बुधवार को सपना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेहद खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें उनका लुक और अंदाज वाकई देखने लायक है।

इस पोस्ट में सपना चौधरी ने रॉयल ब्लू कलर की सिल्क साड़ी पहनी हुई है, जिसमें गोल्डन बॉर्डर का बारीक और चमकदार काम किया गया है। उनका ब्लाउज भी साड़ी से मेल खाता हुआ है, जिस पर सुनहरे धागों से कढ़ाई की गई है। सपना का हेयरस्टाइल भी लोगों का खासा ध्यान खींच रहा है। उन्होंने बालों को पीछे की ओर बांधा हुआ है, जो उन्हें शाही लुक दे रहा है। उन्होंने कानों में स्टेटमेंट गोल्डन इयरकफ स्टाइल के ईयररिग्ंस पहने हुए हैं, जो पूरे लुक को बेहद रॉयल बना रहा है। हाथों में गोल्ड ब्रेसलेट और बड़ी अंगूठी के साथ उन्होंने अपने लुक को बेहद क्लासिक टच दिया है।

सभी तस्वीरों में सपना चौधरी कैमरे के लिए अलग-अलग पोज देती नजर आ रही है। एक तस्वीर में वह अपने हाथ पर बना टैटू फ्लॉन्ट कर रही हैं। कभी वह पलके झुकाकर तो कभी अपना पल्लू हवा में उड़ाकर फोटो क्लिक करा रही हैं।

इस पोस्ट की सबसे खास बात इसका कैप्शन है, जिसमें सपना चौधरी ने लिखा, "मैं कागज बेरंग, तू रंगरेज मेरे अल्फाजो का।"

इस पोस्ट के सामने आते ही उनके फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं।

एक फैन ने लिखा, ''आज तो रानी लग रही हो!''

दूसरे फैन ने लिखा, ''हर बार आपका अंदाज बिल्कुल नया होता है।'

अन्य ने लिखा, ''क्या बात है सपना जी, शायर भी निकलीं आप तो, आपका ट्रेडिशनल लुक सबसे बेस्ट है और आपकी साड़ी का कलेक्शन बहुत सुंदर है।''

वहीं कई फॉलोअर्स ने हार्ट और फायर इमोजी कमेंट में भेजे।