सुपरस्टार चिरंजीवी ने 'विश्वम्भरा' टीजर की रिलीज डेट से उठाया पर्दा

Aug 21, 2025, 08:35 AM
मुंबई, 21 अगस्त (आईएएनएस)। चिरंजीवी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'विश्वम्भरा' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म में चिरंजीवी के साथ तृषा कृष्णन, कुणाल कपूर और आशिका रंगनाथ जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। खास बात यह है कि इस फिल्म का निर्देशन 'बिंबिसार' फिल्म के निर्देशक वशिष्ठ मल्लीदी ने किया है। इस बीच फिल्म के बारे में नई जानकारी सामने आई है, जिसे लेकर चिरंजीवी ने खुद अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है।

चिरंजीवी ने अपनी पोस्ट में बताया कि उनके फैंस को 'विश्वम्भरा' के बारे में एक खास अपडेट मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि वह इस फिल्म के बारे में एक व्यक्तिगत नोट शेयर कर रहे हैं, और फिल्म के टीजर को गुरुवार शाम छह बजकर छह मिनट पर रिलीज किया जाएगा।

बता दें कि 22 अगस्त को चिरंजीवी का जन्मदिन है, जिसके चलते टीजर रिलीज करने के लिए इस दिन को चुना गया है। इस टीजर के साथ मेगास्टार अपने फैंस से जुड़ने की कोशिश करेंगे।

चिरंजीवी ने फिल्म के देरी के कारणों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि दूसरे भाग की शूटिंग में कुछ समय लगा, लेकिन अब सब कुछ तैयार है।

'विश्वम्भरा' में बॉलीवुड अभिनेता कुणाल कपूर खलनायक के किरदार में नजर आएंगे। इसके अलावा चिरंजीवी और तृषा के अलावा आशिका रंगनाथ भी अहम भूमिका में हैं। यूवी क्रिएशंस ने इस फिल्म का निर्माण किया है और संगीत ऑस्कर विजेता संगीतकार एमएम कीरवानी ने तैयार किया है। इस फिल्म को लेकर फैंस में खासा उत्साह है।

चिरंजीवी के जन्मदिन पर इस फिल्म के टीजर का रिलीज होना एक खास मौके की तरह है, और यह फिल्म दर्शकों को एक नई सिनेमाई दुनिया में ले जाने का वादा करती है।

फिल्म 'विश्वम्भरा' 2026 में दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

--आईएएनएस

पीके/केआर

